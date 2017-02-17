Российская делегация посетит заседание постоянного комитета ПАСЕ

Совет Госдумы в четверг решил принять приглашение председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта и отправить делегацию на заседание постоянного комитета ПАСЕ в Мадрид 10 марта. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Делегацию возглавит зампред палаты Петр Толстой («Единая Россия»), с ним поедут председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). От Совета Федерации в делегации примут участие вице-спикер палаты Ильяс Умаханов, руководитель комитета по международным делам Константин Косачев и его заместитель Владимир Лукин. По словам Володина, в Мадриде планируется обсудить корректировку регламента ПАСЕ и защиту прав национальных делегаций.

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