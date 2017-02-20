Судебные приставы смогут задерживать злостных алиментщиков

Судебные приставы могут получить право применять к должникам по алиментам административное задержание. В случае принятия внесенных единороссами Павлом Крашенинниковым и Зарифом Байгускаровым поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) приставы смогут сами доставлять должников в отдел судебных приставов: как считают депутаты, это поможет избежать дополнительной нагрузки на органы внутренних дел и упростит процедуру привлечения к административной ответственности.

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