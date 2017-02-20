США заверили европейцев в «решительной поддержке» НАТО

«Мы поддержим Европу сегодня и будем поддерживать в будущем, потому что мы связаны одними благородными идеалами – это свобода, демократия, справедливость и верховенство права», – заявил Пенс (цитата по Reuters)

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что Вашингтон будет поддерживать порядок, установившийся после Второй мировой войны. «Мы поддержим Европу сегодня и будем поддерживать в будущем, потому что мы связаны одними благородными идеалами – это свобода, демократия, справедливость и верховенство права», – заявил Пенс (цитата по Reuters).