Международная жизнь
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Без НАТО никак

США заверили европейцев в «решительной поддержке» НАТО

Североатлантический альянс все еще нужен Вашингтону, согласны эксперты
«Мы поддержим Европу сегодня и будем поддерживать в будущем, потому что мы связаны одними благородными идеалами – это свобода, демократия, справедливость и верховенство права», – заявил Пенс (цитата по Reuters)
«Мы поддержим Европу сегодня и будем поддерживать в будущем, потому что мы связаны одними благородными идеалами – это свобода, демократия, справедливость и верховенство права», – заявил Пенс (цитата по Reuters)
MSC / Kuhlmann

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что Вашингтон будет поддерживать порядок, установившийся после Второй мировой войны. «Мы поддержим Европу сегодня и будем поддерживать в будущем, потому что мы связаны одними благородными идеалами – это свобода, демократия, справедливость и верховенство права», – заявил Пенс (цитата по Reuters).

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