Завод «Ювелиры Северной столицы» не заплатил более 759 млн рублей налогов

Статья предусматривает до шести лет лишения свободы, но преследование может быть прекращено, если обвиняемый впервые привлекается за неуплату налогов
ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы»
С апреля 2011 г. по март 2013 г. неустановленные лица, действуя от имени ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы» (СПб ЮЗ ЮСС), представили в межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Петербургу заведомо ложные сведения о наличии у компании прав на применение вычетов по НДС на сумму более чем 759 млн руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу со ссылкой на материалы уголовного дела. Нарушения были выявлены в налоговых декларациях за первое полугодие 2011 г. и за II–IV кварталы 2012 г. Возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).