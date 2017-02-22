Международные отношения
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Спор за Фирташа

На Фирташа претендуют сразу и США, и Испания

Австрийский суд разрешил выдать его США, о его выдаче просит и Испания
США хотели бы получить от Фирташа как экономическую, так и политическую информацию, в том числе о его договоренностях с Порошенко, рассказывает Вадим Карасев
США хотели бы получить от Фирташа как экономическую, так и политическую информацию, в том числе о его договоренностях с Порошенко, рассказывает Вадим Карасев
ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба телеканала «Интер»

Коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение нижестоящего суда, который в 2015 г. отказался выдать Фирташа США. Уже после этого Bloomberg сообщил со ссылкой на пресс-секретаря австрийской прокуратуры, что Фирташ задержан и поступил запрос от правоохранительных органов Испании о его выдаче по обвинению в отмывании 10 млн евро. В пресс-службе Фирташа опровергают информацию о его задержании, сообщил «Интерфакс». «Ведомостям» не удалось связаться с его представителями. По словам журналиста австрийского агентства APA Хервига Хеллера, занимающегося в том числе судебными вопросами, приоритетность запросов – сложный вопрос, не имеющий в австрийской практике однозначного ответа.

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