В Белом доме просили ФБР опровергнуть сообщение о контактах помощников Трампа с Россией

Руководитель администрации президента США Райнс Прибус в середине февраля обсуждал с руководством ФБР вопрос о том, может ли оно опровергнуть сообщение The New York Times (NYT) о расследовании, которое ведется в отношении членов предвыборной команды Дональда Трампа, якобы контактировавших с представителями России. Это в пятницу подтвердили представители Белого дома, сообщают Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ).

«Врагов народа» не пустили на пресс-брифинг В пятницу Дональд Трамп и Белый дом активизировали атаки на СМИ. Президент на конференции консерваторов снова назвал «производителей фейковых новостей» «врагами народа» (добавив, что считает таковыми лишь «нечестных» журналистов и редакторов). Трамп также высказался за запрет использования журналистами анонимных источников. А пресс-секретарь Шон Спайсер не пустил на брифинг журналистов The New York Times, CNN, Politico, The Los Angeles Times, BuzzFeed News и BBC, хотя они входят в пресс-пул Белого дома. На брифинг были приглашены другие представители пула, например, Reuters, Bloomberg, Associated Press (AP) и др. Журналисты AP, заранее узнавшие, что некоторых их коллег не пустят на встречу, отказались в ней участвовать. Ассоциация корреспондентов пресс-пула Белого дома «выражает решительный протест в связи с тем, как Белый дом провел сегодняшнюю» встречу, заявил в пятницу президент организации Джефф Мэйсон из Reuters. «Ничего подобного не случалось за всю нашу долгую историю освещения работы многочисленных администраций, представлявших разные партии», - заявил главный редактор NYT Дин Бакет.

Подобное обсуждение идет вразрез с давними принципами, которые должны призваны не допустить политического вмешательства в деятельность правоохранительных органов, отмечает FT. Согласно этим принципам, которых придерживались и демократические, и республиканские администрации, политическим назначенцам вроде Прибуса запрещено обсуждать с сотрудниками министерства юстиции или ФБР «готовящиеся или ведущиеся уголовные или гражданские расследования». Общаться по этому вопросу разрешено лишь главному юрисконсульту Белого дома с министром юстиции (генеральным прокурором) или его заместителем. «Суть в том, что Белый дом и ФБР не должны подробно беседовать о таком расследовании», - пояснила FT юрист Кэрри Кордеро, специалист по национальной безопасности, которая в прошлом отвечала в минюсте за взаимодействие с ФБР.

В четверг вечером CNN передала, что представители Белого дома просили ФБР опровергнуть сообщения СМИ о контактах членов предвыборной команды Трампа с Россией; по информации CNN, ФБР ответила на эту просьбу отказом. В пятницу Associated Press сообщила, что Прибус просил ФБР оспорить сообщения, что сообщники Трампа до выборов контактировали с российскими разведчиками.

Сам президент, который на этой неделе мало использовал Twitter, в пятницу утром снова обрушился на ФБР и журналистов. «Секретная информация передается СМИ, что может иметь разрушительные последствия для США. НАЙТИ СЕЙЧАС» тех, кто «организует утечки», написал Трамп в паре постов.

После этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер раскритиковал сообщения CNN и AP: «То, что вы, ребята, сделали, несостоятельно и некорректно».

Но затем высокопоставленные сотрудники администрации рассказали на брифинге для журналистов на условиях анонимности, что разговор между Прибусом и руководителями ФБР состоялся 15 февраля, пишет FT. В конце встречи, которую вел Прибус по другой теме, он с глазу на глаз около пяти минут говорил с заместителем директора ФБР Эндрю Маккэйбом. Тот назвал статью NYT, где со ссылкой на записи телефонных переговоров и перехваченные разговоры говорилось о контактах помощников Трампа c россиянами, которых американские спецслужбы сочли разведчиками, «дерьмом». Эта статья «меня просто убивает», сказал Прибус и спросил: «Что мы можем с этим сделать?».

Маккэйб сказал, что свяжется с ним позже, а перезвонив в тот же день, заметил, что публично ФБР заявить ничего не может, пишет FT. WSJ приводит этот ответ полностью, называя Маккэйба не по имени, а высокопоставленным сотрудником ФБР: «Мы были бы рады помочь, но не можем оказаться в ситуации, когда нужно делать заявления по каждой статье».

В ФБР отказались от комментариев, указывают FT и WSJ.

Главный редактор NYT Дин Бакет заявил, что «многочисленные источники газеты подтверждают информацию из этой статьи», а «нападки на нее не делают ее менее правдивой».

Между тем, в расследовании сенатского комитета по разведке о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США неожиданно активное участие принимают обе партии, пишет Bloomberg. Расследование находится на начальном этапе, на него уйдет не один месяц, но республиканцы предпринимают шаги вместе с демократами, чтобы провести его со всей возможной тщательностью, отмечает информагентство. Комитет, в частности, изучит то, что, по сообщениям СМИ, анализирует ФБР, - контакты между соратниками Трампа и представителями России до и после выборов. В том числе пристальное внимание будет уделено действиям Майкла Флинна, которому пришлось уйти с поста советника Трампа по национальной безопасности из-за разговоров, которые он вел с российским послом в Вашингтоне еще до вступления президента в должность.