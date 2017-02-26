СМИ сообщили о плане Японии по сотрудничеству с Россией на Курилах

Правительство Японии в преддверии переговоров 18 марта с Россией в Токио подготовило план по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, газета Nikkei.

План, в частности, содержит предложения по вопросам медицины, рыболовства, экологии и туризма, отмечает «РИА Новости». На переговорах в марте стороны попытаются достичь соглашения по отдельным пунктам плана перед встречей руководителей обеих стран Владимира Путина и Синдзо Абэ. Она может пройти в конце апреля – начале мая или в сентябре, уточняет Nikkei.

Так, изданию известно, что в плане имеется инициатива оказывать медицинскую помощь медицинскими работниками Хоккайдо жителям соседних южных островов Курильской гряды с отдаленным доступом, в том числе через интернет.

Кроме того, Япония планирует включить в план предложение по развитию туризма. Частные компании России и Японии могли бы заняться организацией морских круизов для японских туристов на некоторые острова южных Курил. Чтобы избежать рассмотрения вопроса о принадлежности островов, туристам, посещающим их во время круизов, предложат не высаживаться на них.

Еще один пункт касается организации совместных предприятий с целью производства морепродуктов и разведения некоторых видов рыб, указывает ТАСС. Так, Япония собирается предложить России совместно заниматься переработкой горбуши и другой рыбы, а также производством ценных моллюсков «морское ушко» и других морепродуктов.

В декабре 2016 г. президенты России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах. Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии считают своими и называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и проч., говорил тогда помощник президента Юрий Ушаков и подчеркивал, что деятельность будет основана на российском законодательстве: острова принадлежат России.

31 января представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Россия подготовила предложения по этому вопросу.

Первые консультации по совместной деятельности на Курилах пройдут в Токио 18 марта. В них будут участвовать заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба.