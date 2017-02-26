Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии

Оппозиционный активист Ильдар Дадин освобожден после четырех дней ожидания из исправительной колонии (ИК-5) Рубцовска в Алтайском крае. Кадры с его освобождением показывает ряд телеканалов, сообщает в воскресенье, 26 февраля, «Интерфакс».

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) агентству подчеркнули, что «Ильдар Дадин был освобожден от наказания немедленно после того, как документы Верховного суда поступили в исправительную колонию».

Утром в воскресенье к зданию колонии прибыл автомобиль спецсвязи. По словам корреспондента телеканала «Дождь», начальник колонии подтвердил жене Дадина Анастасии Зотовой, что сотрудники спецсвязи привезли постановление Верховного суда России от 22 февраля об освобождении активиста.

По информации «Дождя», Дадин вышел на свободу около 11.40 по московскому времени. На выходе из колонии Дадина встречала его супруга. «Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может, на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие», – цитирует ее ТАСС.

Немногим позднее агентство «РИА Новости» со ссылкой на жену Дадина написало, что пара пока не планирует возвращаться в Москву. «В Рубцовске мы сняли квартиру. О дальнейших планах будем принимать решение позже», - сказала Анастасия Зотова.

Освобожденный Дадин поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был, – это честные люди. Жена моя в сердцах иногда говорила, что в России нет гражданского общества. Но если бы в России не было гражданского общества, то не было бы и меня», – заявил после освобождения активист (цитата по BBC).

Ильдар Дадин – первый осужденный по ст. 212.1 УК об уголовной ответственности за повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. Его задержали в январе 2015 г. на Манежной площади в ходе акции в поддержку Алексея Навального и его брата Олега Навального по делу «Ив Роше» и приговорили к трем годам колонии общего режима 7 декабря 2015 г.

Алексей Цвайгерт/ТАСС Оппозиционный активист Ильдар Дадин освобожден из исправительной колонии (ИК-5) Рубцовска в Алтайском крае после четырех дней ожидания 1/5 Алексей Цвайгерт/ТАСС В среду, 22 февраля, президиум Верховного суда России отменил приговор и постановил освободить Ильдара Дадина. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Бумаги из Верховного суда дошли в колонию 26 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСИН 2/5 Алексей Цвайгерт/ТАСС По информации «Дождя», Дадин вышел на свободу около 11.40 по московскому времени 3/5 Алексей Цвайгерт/ТАСС Освобожденный Дадин поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был, – это честные люди. Жена моя в сердцах иногда говорила, что в России нет гражданского общества. Но если бы в России не было гражданского общества, то не было бы и меня», – заявил после освобождения активист (цитата по BBC) 4/5 Алексей Цвайгерт/ТАСС Ильдар Дадин – первый осужденный по ст. 212.1 УК об уголовной ответственности за повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. На фото: Ильдар Дадин и его супруга Анастасия Зотова (справа) 5/5

Конституционный суд в начале февраля этого года признал, что статья 212.1 УК сама по себе конституционна. Однако, следует из постановления КС, за участие в несанкционированных митингах приговаривать можно, только если оно повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело к причинению существенного вреда. При этом сам факт административного наказания не может служить неопровержимым доказательством вины, подчеркивается в постановлении: рассмотрение дела по ст. 212.1 предполагает проверку судом всех обстоятельств дела в открытом, состязательном процессе. В связи с этим дело Дадина было направлено на пересмотр.

Президиум Верховного суда отменил приговор Дадину и постановил освободить его еще 22 февраля, и в течение четырех дней в колонии ждали документы оттуда. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. В субботу, 25 февраля, представители алтайской Общественной наблюдательной комиссии сказали журналистам, что Дадина выпустят из колонии после того, как сотрудники ФСИН получат официальную бумагу об отмене его приговора. Сам Дадин объяснял, что при оглашении решения Верховного суда сотрудники колонии вышли из комнаты для видеосвязи и потому решения не слышали.

В субботу Анастасия Зотова сообщила, что адвокаты ее мужа обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на удержание активиста в колонии. В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы и обязали Россию до 27 февраля предоставить ответ об освобождении Дадина.