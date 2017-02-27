Безопасность и право
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Причины для следствия

СКР предлагает увеличить срок расследования по экономическим делам

Это приведет к усилению давления на бизнес, опасаются предприниматели
Следователям не хватает времени на расследование тяжких преступлений
Следователям не хватает времени на расследование тяжких преступлений
Сергей Портер / Ведомости

Предложения Следственного комитета России (СКР), касающиеся совершенствования полномочий следователя, обсуждаются на рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при президенте («Ведомости» ознакомились с текстом документа). Такую необходимость диктует следственная практика, объясняют в СКР: объем таких уголовных дел, расследуемых ведомством, может разрастаться до нескольких сотен томов. Особенно трудно с преступлениями в сфере экономики, где приходится исследовать большой массив документов. Много времени тратится на прокурорский надзор и судебный контроль, обвиняемым и защитникам также требуется время для ознакомления с материалами дела. В итоге от положенных по закону двух месяцев на предварительное следствие остается от полутора месяцев до 16 дней. Неоднократное продление сроков отнимает у следователя немало времени и ведет к его нерациональному использованию, жалуется СКР. Поэтому, полагают в комитете, предварительное следствие по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности должно быть закончено в срок до четырех месяцев, нужно также предусмотреть возможность его продления на шесть месяцев руководителем следственного органа. Обычные дела следователи хотят продлевать не на два, как сейчас, а на три месяца.

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