Военным рекомендовано заняться профилактикой конфликта интересов

Действующая практика Министерства обороны России в сфере предотвращения конфликта интересов требует изменений, говорится в опубликованном в четверг докладе «Трансперенси интернешнл – Р» (ТИР, внесена Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов). В докладе есть ссылка на исследование 2015 г. международной Transparency International о коррупционных рисках в сфере обороны в странах G20. Россия попала в одну группу («высокий уровень») по степени рисков с Индией, Индонезией, ЮАР и Турцией, ниже ее только Китай, Саудовская Аравия и Бразилия.

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