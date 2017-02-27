Безопасность и право
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Военные забыли про конфликт

Военным рекомендовано заняться профилактикой конфликта интересов

Закупки Минобороны недостаточно прозрачны, считает «Трансперенси интернешнл»
«Трансперенси интернешнл» обнаружила в некоторых контрактах Министерства обороны признаки конфликта интересов
«Трансперенси интернешнл» обнаружила в некоторых контрактах Министерства обороны признаки конфликта интересов
Е. Разумный / Ведомости

Действующая практика Министерства обороны России в сфере предотвращения конфликта интересов требует изменений, говорится в опубликованном в четверг докладе «Трансперенси интернешнл – Р» (ТИР, внесена Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов). В докладе есть ссылка на исследование 2015 г. международной Transparency International о коррупционных рисках в сфере обороны в странах G20. Россия попала в одну группу («высокий уровень») по степени рисков с Индией, Индонезией, ЮАР и Турцией, ниже ее только Китай, Саудовская Аравия и Бразилия.

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