Иностранные эксперты не верят в долгосрочность тройственного союза «кураторов» Сирии

Ситуация в Сирии и судьба политического урегулирования конфликта в этой стране оказались в центре внимания первого дня московской конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба «Валдай». Конференция происходит в момент, когда на прошлой неделе в Женеве начался четвертый этап межсирийских политических переговоров. Параллельно в Астане прошли переговоры, где Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за соблюдением перемирия, со стороны оппозиции там впервые представлены только вооруженные группы.

Владимир Путин Президент России Переговоры [в Астане] завершились с результатом, которого до сих пор никогда не было: создан механизм контроля за прекращением огня. <...> Это фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры.

Роль России в Сирии очень противоречива и даже переговоры в Астане не смягчают отношения к Москве, считает председатель Бейрутского института Рагида Дергам: «Башар Асад и мир в Сирии – слова несовместимые. Многие в арабском мире хотели бы, чтобы Россия ушла из Сирии, ее действия совместно с Ираном помимо всего прочего ведут к разделению по религиозному принципу. Союз Турции, России и Ирана не имеет долгосрочной основы». Позиция США по Сирии не претерпела существенных изменений, несмотря на смену администрации, убежден профессор Smith Сollege и старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики Института Брукингса Стивен Хейдеман: приоритет для Вашингтона – борьба с ИГИЛ (запрещено в России), а Трамп, как и Обама, не видит никаких проблем, чтобы «делегировать вопрос Сирии другим игрокам». Переговоры в Астане поставили переговоры в Женеве во второй ряд, продолжает он, в результате чего роль Саудовской Аравии и созданного под ее эгидой Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции потеряли былую значимость. Однако сильные противоречия есть как среди сирийских групп, так и среди посредников, говорит Хейдеман: «Я каждый день жду новостей о том, что это трио, Россия – Турция – Иран, рассорится, вопрос состоит лишь в том – когда. Здесь, конечно, главный центр напряжения между Россией и Турцией». Роль Турции серьезно вырастет, если она возьмет «столицу» ИГИЛ – Ракку, добавляет эксперт.

Астана не заменит Женеву, ведь именно там представлено больше как внутренних, сирийских, так и внешних игроков, в первую очередь США, считает политический аналитик из Анкары Хасан Озертем. «На переговорах в Астане Турция, Иран и Россия сидели за одним столом и вместе выступили гарантами перемирия. Однако сирийские курды уже получили от русских проект конституции в обход турок, силы Асада вместо Ракки двинулись на север к турецкой границе, а две недели назад трое турецких солдат погибло от удара ВКС в Сирии. Турки все-таки хотят получать сообщения напрямую и быть равными, иначе многие недавние достижения могут быть быстро потеряны», – считает турецкий аналитик.