К правозащитнице Зое Световой пришли с обыском по «большому делу ЮКОСа»

28 февраля около 11.00 начался обыск дома у правозащитницы и журналиста Зои Световой. Это в Facebook сообщил ее сын журналист Тимофей Дзядко. По его информации, следственные действия проходят по делу, возбужденному 20 июня 2003 г. против руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в связи с хищением у государства средств в том числе через хищение акций ОАО «Апатиты» (это эпизод «первого дела ЮКОСа»). Светова сейчас сотрудничает с «Открытой Россией» Ходорковского. «С точки зрения следствия из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой и в целях отыскания разных доказательств и проводится обыск», - написала адвокат Анна Ставицкая с места событий. По ее словам, в квартире работают около 10 человек, в том числе один следователь СКР, они изучают документы и скачивают данные с электронных носителей. Ставицкая добавила, что оперативники перебирают книги Световой, которых «огромное количество». В квартиру пришел корреспондент «Дождя», который пытается вести съемку на телефон, добавила она.

«Обыски у Световой проводятся по "делу ЮКОСа", это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом», - сказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, обыск проводится ради сбора материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках «большого дела ЮКОСа». Следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства «отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц», добавил он. «Обычная техническая работа. Много шума из ничего», - охарактеризовал он ситуацию. По его словам, именно по этому эпизоду расследовалось так называемое «дело экспертов» - о финансировании через похищенные руководителями ЮКОСа средства российских юристов и политиков.

Обыски у сотрудников «Открытой России» по возбужденному в 2003 г. делу о причинении руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО «Апатит», впервые прошли в середине декабря 2015 г. Тогда обыскивали дома пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен, координатора «Открытой России» в Санкт-Петербурге, члена «Парнаса» Натальи Грязневич, члена «Парнаса» Андрея Пивоварова, одного из руководителей сайта «Открытой России» – Рената Давлетгильдеева. «Обыски проводятся по делу № 18/41-03. Это первое, так называемое «материнское» дело ЮКОСа, открытое в 2003 г. Все дела, по которым были осуждены сотрудники компании, выделены из этого дела», – сообщала тогда «Открытия Россия». Это подтверждал и тогдашний представитель СКР Владимир Маркин. Ходорковский тогда говорил, что считает действия СКР «откровенным давлением» на организацию.

О третьем деле, связанном с ЮКОСом, так называемом «деле экспертов», стало известно в 2013 г. По версии следствия, на деньги и в интересах Ходорковского и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева было изменено российское законодательство, говорилось в судебных постановлениях об обысках и выемках у ученых. Эксперты и ученые, говорившие о необходимости либерализации уголовного законодательства в 2008-2011 гг., получали вознаграждения из денег, полученных от продажи похищенной нефти ЮКОСа, говорилось одном из таких постановлений (копия есть у «Ведомостей»). Деньги, утверждают следователи, поступали из голландского Stichting Administratiekantoor Yukos International UK B.V., которому весной 2005 г. с целью отмывания была передана часть активов компаний, подконтрольных Ходорковскому, через членов организованной группы, скрывающихся от следствия за рубежом. Источники «Интерфакса» тогда говорили, что по делу проходят полтора десятка специалистов, которые готовили независимое экспертное заключение по приговору, вынесенному по «второму делу Ходорковского и Лебедева». По словам собеседников агентства, это «юристы, правоведы, адвокаты, экономисты». В квартирах экспертов прошли обыски и выемки, в том числе финансовых документов. О прекращении расследования в отношении экспертов неофициально сообщалось весной 2015 г.