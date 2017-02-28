Путин провел дипломатический тур по Центральной Азии

За три дня он поговорил с президентами четырех центральноазиатских республик, на очереди еще две

Президент России Владимир Путин за три дня провел переговоры с четырьмя президентами центральноазиатских республик, входивших в СССР. Казахстан, Таджикистан и Киргизию российский лидер посетил лично, с туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым он связался по телефону из Душанбе в компании Эмомали Рахмона.

Во время беседы с Бердымухамедовым Путин подтвердил, что нанесет визит и в Туркмению, воспользовавшись приглашением, контакты на высшем уровне готовятся и с Узбекистаном, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Официально Кремль объясняет визит Путина в центральноазиатские республики 25-летием установления дипломатических отношений. «Это очень важная дата в межгосударственных отношениях. И потом, это поддержание отношений - это все наши стратегические партнеры, союзники и по СНГ, и по ШОС, и по ЕвразЭС (Казахстан и Киргизия)», - сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Кроме того, в Алмате, Душанбе и Бишкеке темами для переговоров были двухсторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, трудовая миграция (Таджикистан), межсирийские переговоры (Казахстан)

Таждикистан

Путин наградил Эмомали Рахмона орденом Александра Невского, были подписаны межправсоглашения о сотрудничестве в сфере фельдъегерской службы, использования атомной энергии в мирных целях и ряд других. Кроме того, достигнута договоренность «об усилении защиты таджикско-афганской границы» и о развитии сети русских школ в республике.

Вопросы безопасности «так или иначе фигурируют» в переговорам со всеми странами, отметил Песков, в случае с Таджикистаном Афганистан продолжает оставаться очагом нестабильности и представляет угрозу для целостности границ Таджикистана. «И поэтому, естественно, используется необходимая инфраструктура и потенциал для обеспечения безопасности этой границы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения российских пограничников на границу с Афганистаном. Детали он раскрывать он не стал.

Киргизия

Ключевым вопросом в отношениях с Киргизией остается военная база России в Канте. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что вопрос о ее расширении даже не рассматривается, рассматривается вопрос об укреплении киргизской армии, поставок вооружений и оборудования. «Россия хочет помочь нам укрепить собственные вооруженные силы», - отметил он.

Атамбаев заметил, что в ноябре 2017 г. в Киргизии пройдут президентские выборы, которые поставят точку в революциях: и в 2005, и в 2010 гг. лидером революций был он сам. «Есть такая песня, и Владимир Владимирович меня всегда подкалывал [приводя строки из нее на встречах. - «Ведомости»]: есть у революции начало, нет у революции конца. Те, кто хочет власти, - не надо лезть на Белый дом, пожалуйста, участвуйте в выборах», - отметил президент страны.

Путин, отвечая на вопрос о расширении российской базы в Канте, напомнил, что руководство Киргизии инциировало его своим обращением в 2000 г., «испытывая атаку со стороны международного терроризма». Тогдашнее руководство решило, что если будет постоянно действующий контингент, который знает обстановку, проводит учения, и если будет необходимость, то по согласованию с руководством Киргизии его использование будет максимально эффективным для защиты Киргизии, сказал Путин.

«Если киргизское руководство скажет, что достаточно укрепило свои вооруженные силы, - мы в тот же день уедем», - пообещал Путин, добавив, что сейчас работа по укреплению киргизской армии идет с использованием ОДКБ. «Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Мы не вмешиваемся, но исходим из того, что на всем постоветском пространстве мы ценим стабильность», - сказал президент России.

База в Киргизии имеет три задачи - в интересах двух стран, в интересах стран - членов ОДКБ, в интересах России в том числе, сказал, отвечая на вопрос «Ведомостей» замминистра обороны России Александр Фомин. «А в условиях возрастания террористических и иных угроз присутствие таких компонентов - в виде баз и других форм - жизненно необходимо в том числе на постсоветском пространстве. Мы соседи, у нас единое экономическое пространство сейчас и единые для всего мира угрозы. Поэтому не планировать защиту и оборону от такого рода угроз было бы неправильно», - добавил замминистра.