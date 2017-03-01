Путин: Провал российской системы борьбы с допингом – это наша вина
- Наталья Райбман
- / Ведомости
Президент Владимир Путин признал, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала. «И это наша вина», - добавил он на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 г. Как передает ТАСС, он призвал прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), «несмотря на промахи» в работе независимой комиссии Ричарда Макларена прислушаться к результатам работы и этой комиссии, «потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо». Он в очередной раз заверил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а, напротив, будет только борьба с допингом».
Президент напомнил о последних заявлениях WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), которые в конце февраля подвергли сомнению доклад Макларена о применении допинга российскими спортсменами, - «то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно». 25 февраля 2017 г. стало известно об открытом письме гендиректора МОК Кристофа де Кеппера о том, что само WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств, чтобы применять санкции к россиянам-нарушителям, а переводы текстов, использованные в докладе, были неточными. WADA в тот же день объяснило, что недостаток доказательств связан с тем, что часть положительных допинг-проб была уничтожена в московской лаборатории и их нельзя перепроверить, а запросы Макларена к российским властям по дополнительным доказательствам остались без ответа. Также агентство сообщило, что инициировало более детальный перевод некоторых текстов, которые использовал Макларен, и намерено выяснить, знали ли спортсмены о поддельных допинг-пробах.
«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего такого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», - заявил 1 марта Путин. Он добавил, что рассчитывает, что «Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в сложившейся ситуации».
Попавшиеся на мельдонии
18 июля 2016 г. независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи. В докладе утверждается, что в России была создана система фальсификации допинг-проб с участием высокопоставленных спортивных функционеров. С 2012 по 2015 гг. были подменены 643 пробы атлетов 30 видов спорта, говорится в докладе. Сведения о трех вовлеченных в махинации представителях стрелкового спорта содержатся в пояснении к графику распределения «исчезнувших» допинг-проб по видам спорта. В результате многие спортсмены из России и все паралимпийцы лишились возможности поехать на летние Игры в Бразилию.
В начале декабря WADA представило последнюю часть доклада Макларена, в которой говорилось, что к российской государственной «допинговой программе» имеют отношение тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи. В расследовании утверждается, что этой программой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ. В докладе также говорилось о системе подмены проб мочи спортсменов, которую, по версии Макларена, начали создавать в 2011 г. после неудачи российской команды на Олимпиаде в Ванкувере, с тех пор постоянно совершенствовали, и в Сочи она была уже отточена до «идеала». Макларен отмечал, что манипуляторы в лабораториях добивались даже внешнего сходства «грязных» и «чистых» проб, добавляя в них растворимый кофе Nescafe и соль.
На большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что в России никогда не существовало государственной поддержки допинга. Он тогда пообещал, что Следственный комитет и прокуратура расследуют дела, связанные с допингом, до конца. Из российских чиновников президент давал наиболее сдержанные комментарии в связи с проблемой допинга, неоднократно призывал подчиняться требованиям международных антидопинговых структур и выполнять все правила и осуждал прием допинга в целом.
В России уголовное дело в связи с допинговой проблемой возбуждено в отношении перебравшегося в США Григория Родченкова, бывшего руководителя антидопинговой лаборатории в Москве. Он считается одним из главных информаторов WADA о нарушениях российских спортсменов.
Путин выразил надежду, что в России будет создана эффективная система борьбы с допингом, в чем помогут отечественные и зарубежные специалисты. «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», - цитирует его ТАСС. «Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию - так, как это во многих странах мира сделано, - на площадку Московского государственного университета», - пообещал он: «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами». Он также выразил надежду, что будет сделано все, чтобы в молодежном и студенческом спорте проблем с допингом никогда не было. «Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет», - заверил президент.