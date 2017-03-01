Путин: Провал российской системы борьбы с допингом – это наша вина

Путин в очередной раз заверил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а, напротив, будет только борьба с допингом»

Президент Владимир Путин признал, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала. «И это наша вина», - добавил он на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 г. Как передает ТАСС, он призвал прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), «несмотря на промахи» в работе независимой комиссии Ричарда Макларена прислушаться к результатам работы и этой комиссии, «потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо». Он в очередной раз заверил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а, напротив, будет только борьба с допингом».

Президент напомнил о последних заявлениях WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), которые в конце февраля подвергли сомнению доклад Макларена о применении допинга российскими спортсменами, - «то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно». 25 февраля 2017 г. стало известно об открытом письме гендиректора МОК Кристофа де Кеппера о том, что само WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств, чтобы применять санкции к россиянам-нарушителям, а переводы текстов, использованные в докладе, были неточными. WADA в тот же день объяснило, что недостаток доказательств связан с тем, что часть положительных допинг-проб была уничтожена в московской лаборатории и их нельзя перепроверить, а запросы Макларена к российским властям по дополнительным доказательствам остались без ответа. Также агентство сообщило, что инициировало более детальный перевод некоторых текстов, которые использовал Макларен, и намерено выяснить, знали ли спортсмены о поддельных допинг-пробах.

«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего такого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», - заявил 1 марта Путин. Он добавил, что рассчитывает, что «Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в сложившейся ситуации».

Попавшиеся на мельдонии

М. Стулов / Ведомости Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Екатерина Боброва заявила, что не употребляла милдронат с ноября 2015 г. "Я перестала его принимать за 1,5 месяца до начала чемпионата Европы в Братиславе", - сказала Боброва, слова которой приводит Олимпийский комитет России. Федерация фигурного катания подтвердила, что пара Боброва - Соловьев пропустит предстоящий чемпионат мира в США из-за положительного допинг-теста 1/10 Сергей Савостьянов / ТАСС Для пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова, завоевавшего в 2015 г. две чемпионские награды на мировых первенствах в спринтерском многоборье и три - на отдельных дистанциях, последствия допинг-скандала с милдронатом могут обернуться дисквалификацией на несколько лет. Ведь действующий рекордсмен уже имел в карьере двухлетнюю дисквалификацию – в 2012 г., после юниорского чемпионата мира, в его пробе был обнаружен запрещенный метилгексанамин. Возобновил карьеру Кулижников в 2014-м. В конце февраля текущего года конькобежец получил «золото» чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Сеуле 2/10 Владимир Песня / РИА Новости Дело доигровщика московского "Динамо" и сборной России по волейболу Александра Маркина, в пробе которого обнаружены следы запрещенного милдроната, будет рассматриваться 19 апреля, сообщил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. Он также сообщил, что ВФВ отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б" волейболиста Маркина. "Мы отказались от вскрытия пробы "Б", видны следы употребления. Команда "Динамо" в декабре курсом принимала этот препарат, а допинг-проба была взята 9 января на сборе", - сказал Яременко (цитата по ТАСС). В начале января волейболист в составе сборной России завоевал путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 3/10 М. Стулов / Ведомости Лидер российской сборной по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете в Сочи, чемпион мира 2015 г. и чемпион Европы в многоборье Семен Елистратов в нынешнем сезоне победил в общем зачете Кубка мира на дистанции 1000 м и установил на этой дистанции мировой рекорд. До сих пор в его карьере проблем с допингом не было, поэтому Елистратов может рассчитывать на относительно небольшой срок дисквалификации. Елистратов пропустит чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле (он пройдет 11-13 марта). По словам представителя Союза конькобежцев России, спортсмен не поехал на чемпионат, так как заболел гриппом 4/10 Rick Rycroft / AP Теннисистка Мария Шарапова заявила на пресс-конференции 8 марта, что принимала милдронат в течение 10 лет, поскольку "часто болела". «У меня был недостаток магния и признаки диабета», - заявила Шарапова. Как пишет The Times, Шарапова, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный с 1 января 2016 г. мельдоний, получила не менее пяти предупреждений о том, что препарат войдет в список запрещенных. По информации издания, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало предупреждать спортсменов о внесении препарата в список запрещенных еще в сентябре прошлого года. Также Шарапову уведомляли об этом Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF). Президент WADA Крейг Риди сообщил, что Шарапова может быть дисквалифицирована на один год из-за скандала с допингом. Убыток Шараповой от разрыва спонсорских контрактов оценен в $140 млн 5/10 Евгений Тумашов / СБР Допинг-проба биатлониста Эдуарда Латыпова дала положительный результат на милдронат, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России. Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил спортсмена от участия в соревнованиях 6/10 Михаил Мокрушин / РИА Новости Велогонщик «Катюши», чемпион России в групповой гонке 2012 г. Эдуард Ворганов сдал положительный допинг-тест на мельдоний 14 января. Ворганов принимал препарат по собственной инициативе, в команде препарат не использовался, передало заявление "Катюши" агентство "Р-спорт" 7/10 Максим Блинов / РИА Новости В конце декабря 2015 г. чемпион мира в весовой категории свыше 105 кг штангист Алексей Ловчев был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В его пробе "А" обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Федерация тяжелой атлетики России отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) запросы на вскрытие пробы "Б" и назначение независимого слушания. Проба "Б" была вскрыта в антидопинговой лаборатории в Монреале и дала положительный результат, сообщает агентство "Р-спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией 8/10 А. Гордеев / Ведомости Министр спорта России Виталий Мутко, комментируя ситуацию с выявленными случаями употребления мельдония, отметил, что эти случаи, по всей видимости, не последние. "Видимо, нас ждут какие-то потрясения по этому препарату. Не все сделали выводы. Не мне это анонсировать, но случаи такие еще будут на радость нашим "друзьям". Это не система. Люди, которые занимаются этим, понимали всю ответственность", - заявил Мутко (цитата по ТАСС). По его словам, о попадании препарата в список WADA было заявлено заранее 9/10 James Ellingworth/ AP Вещество мельдоний (входит в состав препарата милдронат) применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. Вещество относится к классу S4 запрещенного с 1 января 2016 г. списка Всемирного антидопингового агентства (гормоны и модуляторы метаболизма). Мельдоний не является допингом и не улучшает производительность спортсменов, заявил в интервью изданию Le Monde изобретатель препарата профессор Ивар Калвиньш, работающий в Латвийском институте органического синтеза 10/10

18 июля 2016 г. независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи. В докладе утверждается, что в России была создана система фальсификации допинг-проб с участием высокопоставленных спортивных функционеров. С 2012 по 2015 гг. были подменены 643 пробы атлетов 30 видов спорта, говорится в докладе. Сведения о трех вовлеченных в махинации представителях стрелкового спорта содержатся в пояснении к графику распределения «исчезнувших» допинг-проб по видам спорта. В результате многие спортсмены из России и все паралимпийцы лишились возможности поехать на летние Игры в Бразилию.

В начале декабря WADA представило последнюю часть доклада Макларена, в которой говорилось, что к российской государственной «допинговой программе» имеют отношение тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи. В расследовании утверждается, что этой программой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ. В докладе также говорилось о системе подмены проб мочи спортсменов, которую, по версии Макларена, начали создавать в 2011 г. после неудачи российской команды на Олимпиаде в Ванкувере, с тех пор постоянно совершенствовали, и в Сочи она была уже отточена до «идеала». Макларен отмечал, что манипуляторы в лабораториях добивались даже внешнего сходства «грязных» и «чистых» проб, добавляя в них растворимый кофе Nescafe и соль.

На большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что в России никогда не существовало государственной поддержки допинга. Он тогда пообещал, что Следственный комитет и прокуратура расследуют дела, связанные с допингом, до конца. Из российских чиновников президент давал наиболее сдержанные комментарии в связи с проблемой допинга, неоднократно призывал подчиняться требованиям международных антидопинговых структур и выполнять все правила и осуждал прием допинга в целом.

В России уголовное дело в связи с допинговой проблемой возбуждено в отношении перебравшегося в США Григория Родченкова, бывшего руководителя антидопинговой лаборатории в Москве. Он считается одним из главных информаторов WADA о нарушениях российских спортсменов.

Путин выразил надежду, что в России будет создана эффективная система борьбы с допингом, в чем помогут отечественные и зарубежные специалисты. «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», - цитирует его ТАСС. «Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию - так, как это во многих странах мира сделано, - на площадку Московского государственного университета», - пообещал он: «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами». Он также выразил надежду, что будет сделано все, чтобы в молодежном и студенческом спорте проблем с допингом никогда не было. «Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет», - заверил президент.