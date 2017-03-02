Владимир Путин вернул себе лидерство по упоминаемости в российских СМИ

В феврале Трамп уступил Путину и по данным «Медиалогии», рейтинг которой учитывает не только число публикаций, но и их позитивный или негативный контекст

Президент России Владимир Путин снова стал самым упоминаемым человеком в российских СМИ, а президент США Дональд Трамп опустился на второе место, сообщает «Система комплексного анализа новостей» (СКАН) «Интерфакса». В феврале Путин упоминался в 153 803 политических и финансово-экономических материалах СМИ, а Трамп – в 142 932 публикациях. На третьем месте – президент Украины Петр Порошенко (см. таблицу). По итогам января рейтинг упоминаемости впервые возглавил Трамп, фигурировавший более чем в 202 000 публикаций. В феврале Трамп уступил Путину и по данным «Медиалогии», рейтинг которой учитывает не только число публикаций, но и их позитивный или негативный контекст.

Пресс-секретарь «Медиалогии» Надежда Жуковская говорит, что интерес к Трампу объективно падает, но у него все равно остается высокий результат по сравнению с другими персонами. Его лидерство в январе было вызвано и широко освещавшейся инаугурацией Трампа на должность американского президента, напоминает представитель «Медиалогии». «В первую очередь высокий показатель Трампа складывается из количества публикаций: от общего числа у него 9% публикаций негативного характера, 8% – позитивного, а остальные носят нейтральный характер», – отмечает Жуковская.

Бывшие враги Дональд Трамп, президент США

«Сегодня Америка дружит с бывшими врагами. Некото­рые из наших ближайших союз­ников десятки лет назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Эта история должна вселить в нас веру в возможности изменить мир к лучшему <...> Мое дело – не представлять весь мир, мое дело – представлять Америку, но мы знаем, что Америке лучше, когда в мире меньше конфликтов». Bloomberg, 28.02.2017

Отношение к Трампу изменили не только СМИ, но и депутаты. Во вторник на круглом столе в Госдуме лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предостерег коллег от завышенных ожиданий: «Внешнеполитический курс США вряд ли изменится, и на этом фоне российской стороне стоит развивать международное сотрудничество». В США велика инерция внешнеполитического курса, выйти из-под влияния американского истеблишмента и корпораций Трампу вряд ли удастся, поэтому велика вероятность, что американский подход к острым проблемам внешней повестки останется прежним и даже ужесточится, считает Миронов. Трамп начинает возвращаться к политике прежнего руководства, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Удивительно, конечно, что Трамп начинает отступать, в его фразеологии появились нотки [Барака] Обамы». А замминистра иностранных дел Сергей Рябков заметил, что у России нет завышенных ожиданий от нового президента США, но есть возможность для выравнивания отношений.

Ажиотажа вокруг Трампа стало меньше, согласен замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Повышенный интерес объяснялся завышенным ожиданием от его прихода, сейчас ожидания нормализуются и восстановился баланс». Внимание к новому президенту всегда выше, но Трамп уже не оправдал надежд, он перестал быть новостью и спрос на этот товар упал, объясняет социолог.

Путин был критичен к иллюзиям по поводу Трампа, он очень осторожно высказывался о нем и до, и после избрания, напоминает политолог Евгений Минченко. По его мнению, культ Трампа – изначально медийный феномен, который не отражал позицию власти. Умеренный скепсис, который устанавливается сейчас, отражает реальное отношение российских властей, полагает эксперт: «СМИ накачивали Трампа, потому что думали, что выиграет Хиллари Клинтон. И тогда можно было бы сказать, что хороший парень проиграл из-за нечестных методов конкурентов, но все вышло не так». При этом Трамп – не до конца изученный феномен и есть запрос на его изучение, полагает Минченко: «Он интересен для оппозиции с точки зрения взлома системы, а власть хочет понять, как купировать подобное в России или что перенять себе».