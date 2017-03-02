Международные отношения
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Ответный заход

Власти ДНР и ЛНР взяли под контроль предприятия Рината Ахметова

Но еще могут вернуть их в случае снятия блокады со стороны Украины
Примерно на 40 предприятиях самопровозглашенной ДНР, ранее работавших под украинской юрисдикцией, введено «внешнее управление», заявил руководитель ДНР Александр Захарченко
Примерно на 40 предприятиях самопровозглашенной ДНР, ранее работавших под украинской юрисдикцией, введено «внешнее управление», заявил руководитель ДНР Александр Захарченко
Виктор Драчев/ТАСС

В ответ на блокаду подъездных путей украинскими активистами (см. врез) примерно на 40 предприятиях самопровозглашенной ДНР, ранее работавших под украинской юрисдикцией, введено «внешнее управление», на некоторых производится выемка документов, заявил в среду руководитель ДНР Александр Захарченко: «На некоторых предприятиях остались прежние хозяева, а на некоторых прошлые собственники никак не пытались пока на нас выходить» (цитата по «Интерфаксу»). «Если бы нас признало мировое сообщество, рынок был бы огромен, но на сегодняшний день покупатель продукции – Россия», – добавил он. Большая часть предприятий входит в структуры бизнесмена Рината Ахметова, в том числе местные подразделения «Укртелекома», который в среду сообщил, что из-за прихода в донецкий офис «вооруженных людей» прекратил обслуживание примерно 200 000 абонентов на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Внешнее управление на рудоуправлении «Октябрьское» (также принадлежит Ахметову) и некоторых других предприятиях введено и в самопровозглашенной ЛНР.

Угроза с запада

Блокада железнодорожных путей с Украины в ДНР формально началась в конце декабря, но фактически пути были перекрыты в феврале. На этой неделе в ДНР и ЛНР были остановлены из-за нехватки сырья Енакиевский металлургический завод, Алчевский металлургический комбинат и ряд других предприятий тяжелой индустрии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что в условиях украинской блокады руководство республик «едва ли имело какой-либо иной выход, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже выразил понимание подобных действий, подчеркнув, что их нельзя назвать «отжимом» и что эти предприятия «не имеют никакого отношения к России». По словам Пескова, Москва может повлиять на власти ДНР и ЛНР, если украинская блокада прекратится, но ее влияние не безгранично. На вопрос, откроет ли Россия свои рынки для этих предприятий, он отвечать не стал. В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко пообещал, что «национализация» украинских предприятий будет учтена в исках к России в международных судах. А формальный организатор блокады депутат Рады Константин Гришин (Семен Семенченко) заявил, что на блокаде действия в отношении украинских предприятий не скажутся, поскольку они и так принадлежат «агенту ФСБ Ахметову».

По словам руководителя одной из донецких компаний, пока точно не известно, кем являются «внешние управленцы», которые, по заявлениям властей, перехватывают управление у менеджмента Ахметова и других владельцев украинских предприятий: нельзя исключать, что реально на местах останутся люди того же Ахметова, и тогда ситуация в случае снятия украинской блокады будет обратимой. По словам собеседника «Ведомостей», не случайно выбран и термин «внешнее управление», а не «национализация». Хотя ни о чем подобном никто из руководства республик давно не говорил, не было и попыток заставить эти предприятия платить налоги. По мнению собеседника, украинские власти не спешат разгонять «блокировщиков» не потому, что боятся обидеть патриотов, а потому, что тоже «хотят пощипать Ахметова».

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