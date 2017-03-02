Власти ДНР и ЛНР взяли под контроль предприятия Рината Ахметова

В ответ на блокаду подъездных путей украинскими активистами (см. врез) примерно на 40 предприятиях самопровозглашенной ДНР, ранее работавших под украинской юрисдикцией, введено «внешнее управление», на некоторых производится выемка документов, заявил в среду руководитель ДНР Александр Захарченко: «На некоторых предприятиях остались прежние хозяева, а на некоторых прошлые собственники никак не пытались пока на нас выходить» (цитата по «Интерфаксу»). «Если бы нас признало мировое сообщество, рынок был бы огромен, но на сегодняшний день покупатель продукции – Россия», – добавил он. Большая часть предприятий входит в структуры бизнесмена Рината Ахметова, в том числе местные подразделения «Укртелекома», который в среду сообщил, что из-за прихода в донецкий офис «вооруженных людей» прекратил обслуживание примерно 200 000 абонентов на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Внешнее управление на рудоуправлении «Октябрьское» (также принадлежит Ахметову) и некоторых других предприятиях введено и в самопровозглашенной ЛНР.

Угроза с запада Блокада железнодорожных путей с Украины в ДНР формально началась в конце декабря, но фактически пути были перекрыты в феврале. На этой неделе в ДНР и ЛНР были остановлены из-за нехватки сырья Енакиевский металлургический завод, Алчевский металлургический комбинат и ряд других предприятий тяжелой индустрии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что в условиях украинской блокады руководство республик «едва ли имело какой-либо иной выход, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже выразил понимание подобных действий, подчеркнув, что их нельзя назвать «отжимом» и что эти предприятия «не имеют никакого отношения к России». По словам Пескова, Москва может повлиять на власти ДНР и ЛНР, если украинская блокада прекратится, но ее влияние не безгранично. На вопрос, откроет ли Россия свои рынки для этих предприятий, он отвечать не стал. В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко пообещал, что «национализация» украинских предприятий будет учтена в исках к России в международных судах. А формальный организатор блокады депутат Рады Константин Гришин (Семен Семенченко) заявил, что на блокаде действия в отношении украинских предприятий не скажутся, поскольку они и так принадлежат «агенту ФСБ Ахметову».

По словам руководителя одной из донецких компаний, пока точно не известно, кем являются «внешние управленцы», которые, по заявлениям властей, перехватывают управление у менеджмента Ахметова и других владельцев украинских предприятий: нельзя исключать, что реально на местах останутся люди того же Ахметова, и тогда ситуация в случае снятия украинской блокады будет обратимой. По словам собеседника «Ведомостей», не случайно выбран и термин «внешнее управление», а не «национализация». Хотя ни о чем подобном никто из руководства республик давно не говорил, не было и попыток заставить эти предприятия платить налоги. По мнению собеседника, украинские власти не спешат разгонять «блокировщиков» не потому, что боятся обидеть патриотов, а потому, что тоже «хотят пощипать Ахметова».