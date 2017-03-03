Социальная и политическая напряженность в регионах после выборов выросла

После сентябрьских выборов в Госдуму и региональные парламенты резко ухудшился индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. «Это эффект отложенных последствий комплекса решений, принятых за последние годы, например вступления в силу в части регионов решений об уменьшении числа депутатов на штатной основе или об изменении системы местного самоуправления. Прошли выборы, и по всем регионам поменялись показатели политической конкуренции», – говорит один из авторов доклада, политолог Александр Кынев. Так, уменьшились показатели политической конкуренции и представительства оппозиции. Число депутатов на штатной основе в региональных парламентах упало с 35 до 31%, и если год назад у оппозиционных партий в законодательных собраниях регионов было 14% мест, то теперь – 11%. По словам еще одного из авторов доклада, политолога Николая Петрова, происходит «плохое выравнивание, когда по политической конкуренции регионы, которые были в лидерах, чуть опускаются, а те, кто был аутсайдером, – чуть растут. Но средняя картина в целом ухудшается».

Все три параметра риска – неблагополучная социально-экономическая ситуация, плохой политический дизайн и повышенная протестная активность – совпали в Алтайском крае. Кынев напоминает, что именно в этом регионе было самое низкое голосование за «Единую Россию» на думских выборах: «Сочетание плохой социально-экономической ситуации и низкое качество институтов привело к резкому росту протестной активности, даже в условиях административного воздействия регион оказался последним по голосованию за «Единую Россию».

Во втором полугодии прошлого года показатели протестной активности выросли, что связано с выборами в Госдуму, говорится в докладе. Увеличилось число акций, связанных с «гуманитарными проблемами» – свободой и цензурой в интернете, насилием в семье, жестоким обращением с животными, говорит еще один автор доклада, Алексей Титков. При этом доля социальной и городской проблематики в объеме протестной активности сократилась.

Неблагополучные Два риска социально-экономической и политической напряженности совпали в 13 регионах – Саратовской, Челябинской, Кемеровской, Кировской, Самарской областях, Бурятии, Москве, Крыму, Севастополе и др.

«Плохие институты в случае возникновения внешних факторов риска будут неспособны адаптироваться и приведут к политическому кризису. Сейчас Россия находится в ситуации полной стабильности, когда страна никуда не движется, – но эта ситуация заканчивается. Мы оказываемся в ситуации неопределенности, когда надо будет перейти к движению, а институты в регионах плохи даже для соблюдения статус-кво, не говоря уже об их развитии», – говорит Петров.

Все непопулярные решения проходят в послевыборный период, поэтому понятно, что происходит спад социального самочувствия, говорит политолог Константин Калачев: «Но вопрос, какие именно факторы работают. Вряд ли для населения важно, сколько депутатов работает на штатной основе». В Алтайском крае социальное самочувствие действительно невысокое, согласен Калачев: «Если интегральным показателем отношения к власти, социального самочувствия, наличия-отсутствия оптимизма у жителей считать голосование за «Единую Россию», то в этом регионе оно подтвердило недовольство жителей сложившейся ситуацией».