Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина возглавит новый дивизион ОАК

Сын курирующего оборонную промышленность вице-премьера Дмитрия Рогозина, 33-летний Алексей Рогозин, возглавит создаваемый транспортный дивизион Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщили «Ведомостям» топ-менеджер одного из предприятий оборонпрома, близкий к руководству ОАК, и высокопоставленный человек в Минобороны. Сейчас Рогозин-младший занимает должность замначальника департамента имущественных отношений Минобороны. Ранее он работал заместителем гендиректора частной компании по производству высокоточного стрелкового оружия «Промтехнологии» (торговая марка ORSIS), а в 2012–2016 гг. был гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области (казенное предприятие – производитель взрывчатки) – под руководством Рогозина комбинат был выведен из банкротства.

В ОАК от комментариев отказались. Эта госкомпания недавно приступила к формированию продуктовых дивизионов, включая транспортный. «С учетом спроса на обновление парка транспортной авиации – в первую очередь со стороны Минобороны – ОАК нужно сосредоточиться на реализации ряда транспортных программ, – поясняет топ-менеджер, близкий к руководству ОАК. – Формирование транспортного дивизиона предполагает управление из единого центра программами тяжелого Ил-76, легкого Ил-112, перспективных среднего и сверхтяжелого транспортников. Головная компания дивизиона – ОАО «Ил», в периметр консолидации транспортного дивизиона входят ВАСО, «Авиастар-СП», ОАК-ТС (управляющая компания – держатель контракта Минобороны на самолеты Ил-76МД-90А. – «Ведомости»), ЭМЗ им. Мясищева». Генконструктором «Ила» до кончины в 2014 г. был Виктор Ливанов – дядя Алексея Рогозина.

Несмотря на возраст, Рогозин-младший – опытный управленец, он поработал на разных должностях, проявил себя и на достаточно остром участке в Минобороны, говорит гендиректор подведомственной Минобороны компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. ВКС – главный заказчик самолетов транспортной авиации, в условиях нарушения связей с Украиной перед ОАК стоит много задач по сертификации и продлению ресурса самолетов разработки киевского «Антонова», и Рогозин уже успел погрузиться в эту тематику в Минобороны, отмечает Филатов.

Еще одной задачей Рогозина станет работа над успешным выполнением главного контракта ОАК в области транспортной авиации – соглашения 2012 г. на поставку до 2021 г. 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А на сумму 140 млрд руб., говорит еще один человек в Минобороны. До сих пор ульяновскому заводу «Авиастар-СП» удалось поставить лишь пять таких машин, еще пять запланированы в этом году.