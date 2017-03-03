Скорых изменений в отношениях России и США не предвидится

Через пять недель после инаугурации Дональда Трампа шансы на новую «весну» в российско-американских отношениях выглядят намного более призрачными, говорят американские источники Reuters. В ходе предвыборной кампании Трамп подхваливал президента Владимира Путина, как правило, на контрасте с неудачами Барака Обамы, говорил, что не против налаживания отношений с Москвой, СМИ шутили о «братской влюбленности» Трампа и Путина (bromance - нежная тесная дружба двух мужчин гетеросексуальной ориентации). Однако сейчас, как говорят собеседники Reuters, складывается ощущение, что скорых изменений в двусторонних отношениях, которые дошли до градуса холодной войны, ждать не стоит.

Трамп больше не хвалит Путина в Twitter, его советники и министры стали жестче высказываться о России, особенно после отставки дружественного Москве советника национальной безопасности Майкла Флинна, перечисляет Reuters. В администрацию начали звать критиков Москвы - так, по сведениям источников агентства, советником по России в Совете нацбезопасности США может стать видный критик Путина Фиона Хилл. Все российские контакты людей Трампа сейчас подвергаются усиленному контролю после скандалов с хакерскими атаками. Сам президент недавно дважды говорил, что все утверждения о контактах с Россией - это «фейковые новости».

На Трампа давят конгрессмены, которые опасаются его попыток сделать шаги навстречу Москве, а также европейские союзники, которые не хотят преждевременного снятия санкций.

В Европе видят изменение позиции администрации Трампа в отношении России. Как сказали агентству два высокопоставленных европейских чиновника, им кажется, что у США уже нет желания заключить «крупную сделку» с Москвой, результатом которой может быть, например, облегчение антироссийских санкций. На встречах, в которых участвовали собеседники Reuters, они не слышали ни одного такого предложения со стороны американских участников. По оценке одного из них, сейчас позиция США стала ближе к позиции ЕС по сравнению с тем, что было два или три месяца тому назад.

О том, что в Кремле спала первоначальная эйфория, возникшая после победы Трампа на выборах, Bloomberg со ссылкой на российские источники сообщал еще в середине января. Хотя Кремль и МИД на словах не теряли сдержанности, комментируя результаты выборов в США, в Госдуме известие о победе республиканца встретили аплодисментами. Однако уже к середине января, когда выдвиженцы Трампа на посты в администрации США начали жестко высказываться о Москве, в руководстве России начали сомневаться, что возможно достичь сколько-нибудь значимой разрядки в отношениях с США, говорили собеседники Bloomberg. По их словам, в частности, в Москве стали опасаться возможной реакции Вашингтона на хакерские атаки.

В середине февраля Bloomberg узнал, что Кремль рекомендовал российским телеканалам меньше хвалить президента США и перейти на нейтральный тон. На следующий день Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Кремля заметила, что западные СМИ ведут усиленную антироссийскую кампанию, так что тема связей с Россией стала токсична для администрации Трампа и она будет уклоняться от контактов во избежание новой критики и проверок. Газета высказала мнение, что «осторожный оптимизм» первых дней Трампа в Белом доме с российской стороны уже сменился сдержанным подходом, порой переходящим в подозрительность и непонимание. Российский источник FT отметил, что из-за этого трудно шла даже организация встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Бонне.

«Мы слышали разные заявления президента Трампа, в данном случае мы исполнены терпения, ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться», - заявил 1 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.