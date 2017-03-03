Международная жизнь

Борьба с утечками в Белом доме доводит американских чиновников до паранойи

Дональд Трамп ведет войну со «лживыми СМИ» и правоохранителями-«саботажниками»
В правительстве создается атмосфера страха, жалуются чиновники
В правительстве создается атмосфера страха, жалуются чиновники
Kevin Lamarque / Reuters

Усилия советников Дональда Трампа по борьбе с утечками информации в СМИ доводят правительственных чиновников до паранойи: им кажется, что сверху пытаются ограничить потоки информации внутри администрации и не разрешать говорить с журналистами на темы, которые могут вылиться в публикацию негатива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так, министр финансов Стивен Мнучин на первой встрече с подчиненными заявил, что не потерпит утечек в новостные СМИ. Допуск к секретной компьютерной системе Белого дома, вопреки ранее принятой практике, «ограничили политические назначенцы», чтобы профессиональные аппаратчики не видели, какие докладные записки готовятся для президента, говорят действующие и бывшие чиновники. В министерстве внутренней безопасности некоторые чиновники, по их собственным словам, опасаются «охоты на ведьм» после утечки в АР черновика доклада разведки. Как в нем говорилось, найдено мало подтверждений тому, что выходцы из семи мусульманских стран, попавших под иммиграционный запрет Трампа, представляют угрозу Соединенным Штатам. Один сотрудник министерства назвал атмосферу в правительстве «ядовитой».

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Трамп регулярно ругается на «лживые СМИ», которые якобы игнорируют его успехи и предпочитают муссировать «фейковые новости» о его неудачах. Он даже несколько раз называл их «врагами американского народа», один раз, впрочем, добавив, что считает таковыми лишь «нечестных» журналистов и редакторов. Также Трамп критиковал спецслужбы за сливы в СМИ информации, которая, впрочем, по его словам, все равно является фейковой. «Секретная информация передается СМИ, что может иметь разрушительные последствия для США. НАЙТИ СЕЙЧАС» тех, кто «организует утечки», написал Трамп в Twitter 24 февраля. Он также высказался за то, чтобы запретить журналистам ссылаться на анонимные источники.

А пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 24 февраля не пустил на свой брифинг журналистов The New York Times, CNN, Politico, The Los Angeles Times, BuzzFeed News и BBC, хотя они входят в пресс-пул Белого дома.

Посол-обманщик

Тед Мэллок, профессор Henley Business School, который хочет стать послом США при ЕС, «предоставлял ложные данные» двум американским банкам, чтобы получить крупные кредиты, а потом отказался платить по ним, заявив о банкротстве. Об этом сообщает Financial Times, которая ознакомилась с соответствующими судебными документами. Сам Мэллок утверждает, что его кандидатура на пост посла проходит согласование в Белом доме. В Брюсселе информацией из Вашингтона о его шансах не располагают. Мэллок и его жена подали заявления о банкротстве в 2013 г. Но два банка отказались списывать их долги на $5,9 млн, заявив, что для получения кредитов они намеренно предоставили неверную информацию о своих активах. Один из спорных кредитов – ипотека на $3,5 млн от банка, который затем стал Sabadell United Bank, для покупки в 2007 г. дома с шестью спальнями в Палм-Бич. Чтобы получить его, Мэллоки заявили, что владеют активами на $15 млн. По другому кредиту, на $1,5 млн, полученному в 2007 г. у One Bank & Trust, была предоставлена информация об активах на $36,3 млн. В первом случае Мэллоки объявили дефолт в 2011 г., а в 2013 г., подав два заявления о банкротстве, указали в них активы всего на $152 000. Суд принял сторону банков.

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Некоторые сотрудники правительственных структур начали опасаться, что их телефонные разговоры могут прослушиваться, а электронные письма – прочитываться, сказали Reuters несколько источников в разных ведомствах. Они также стали опасаться говорить то, что думают, в беседах с коллегами. Наложенные ограничения на оборот информации затруднили работу некоторых чиновников по ряду важных тем, а также породили у иностранных правительств неуверенность в правильном понимании политики США, говорят источники. Два чиновника госдепартамента признались, что некоторые коллеги сейчас начали обсуждать вопросы при личных встречах, а не через средства связи. «Присутствует атмосфера устрашения, которая касается контактов не только с репортерами, но и с коллегами», – сказал один из собеседников Reuters.

Скорых изменений в отношениях России и США не предвидится

Последним громким скандалом стали публикации СМИ о том, что Джефф Сешнс, недавно утвержденный министром юстиции (генеральным прокурором), на слушаниях по своей кандидатуре в сенате заявил под присягой, что не встречался с представителями России, когда консультировал Трампа во время его предвыборной кампании. Однако, как выяснила The Washington Post, в прошлом году он дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. А источники The Wall Street Journal рассказали, что ФБР изучало контакты Сешнса с российскими представителями, которые имели место в ходе избирательной кампании.

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс
Генпрокурора США обвинили во лжи о встречах с послом России
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Сешнс тут же попал под огонь критики со стороны не только демократов, потребовавших его отставки, но и республиканцев. В четверг он заявил, что никак не будет участвовать в расследовании, которое подведомственный ему минюст ведет в отношении возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США, а также контактов членов команды Трампа с россиянами. Правоохранительные органы и конгресс ведут несколько подобных расследований. До объявления Сешнса Трамп заявил, что у того нет необходимости отказываться от участия в расследовании; президент также отметил, что на сенатских слушаниях Сешнс «вероятно» дал правдивые показания. Он набросился на демократов, пытающихся, по его мнению «спасти лицо после проигрыша на выборах», и снова обрушился на разведслужбы и ФБР, обвинив их в попытках саботировать его президентскую деятельность, передавая СМИ информацию о расследовании в отношении членов его предвыборной команды.

Лживые факты

В минувшее воскресенье Politico сообщило, что пресс-секретарь Спайсер потребовал у некоторых помощников сдать мобильные телефоны, которые он собирался проверить на предмет наличия контактов с журналистами. Это было сделано ради борьбы с утечками. СМИ довольно быстро узнали об этой проверке.

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Сама по себе борьба с утечками для Белого дома не нова, отмечает Reuters. Президент Барак Обама «агрессивно расследовал утечки, чтобы контролировать дискурс», говорят чиновники администрации. Репортер The New York Times Джеймс Райзен, статьи которого и привели Обаму к поиску источников утечек, утверждает, что при Обаме проверялись девять случаев утечки информации, тогда как при всех предыдущих администрациях в совокупности – только три.

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