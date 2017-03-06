Социальная устойчивость пяти регионов снизилась из-за смены губернаторов

Ситуация в пяти регионах, где в феврале поменялись губернаторы, ухудшилась, следует из рейтинга социально-политической устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Смена лидеров – это стресс для местных сообществ, и если в Пермский край и Карелию приехали так или иначе связанные с ними люди (соответственно Максим Решетников и Артур Парфёнчиков), то другие регионы возглавили мало знакомые и понятные местным элитам персоны, поэтому процесс залечивания последствий ротации будет носить более длительный характер. «Решетникову и Парфёнчикову также помогает местное происхождение, им легче входить в повестку дня. Решетников ищет местные темы – например, пытается инициировать благоустройство Перми к 300-летию города. Парфёнчиков пытается настроиться на прямое общение с жителями, такой запрос на открытость власти был, но никогда не удовлетворялся», – говорит автор рейтинга Михаил Виноградов. При этом Решетников делает ставку на общение с институтами, нежели с группировками, а Парфёнчиков как раз демонстрирует готовность к диалогу с элитными группами, в том числе и с оппозицией, добавляет он. Алексей Цыденов в Бурятии тоже надеется использовать усталость от предшественника и больше опирается на федеральных чиновников, Николай Любимов в Рязани тесно взаимодействует с предшественником, а Андрей Никитин в Новгородской области, используя общефедеральную риторику, пытается навести мосты с элитами и провел несколько мероприятий с мэром областного центра Юрием Бобрышевым, который конфликтовал с прежней администрацией.

Лидеры и аутсайдеры Максимально устойчивые регионы – Калужская и Белгородская области, при этом Татарстан потерял 0,3 балла за последний месяц. Среди регионов со слабой устойчивостью – Дагестан, Северная Осетия и Карелия.

«Затруднительно по прошествии менее месяца делать далекоидущие выводы, кто лучше справляется, кто хуже. Нужно подождать как минимум пару месяцев, чтобы как-то ранжировать новых глав», – считает политолог Виталий Иванов. В краткосрочной перспективе снижение устойчивости есть, согласен политолог Дмитрий Орешкин: «Несколько месяцев уходит на притирку, а оценить качества лидера сложно, если не происходит что-то экстраординарное. Но поскольку таких событий в ближайшее время не предвидится, то термин «устойчивость» не очень актуален. В долгосрочной же перспективе, чтобы выбраться из колеи, из инерции, нужно два-три года». От новых губернаторов ждут не перемен, а правильно проведенной президентской кампании, уверен эксперт: «Скорее стоят задачи более эффективного выполнения старых направлений. Не модернизацию же проводить, которая потребует повышения производительности труда, а значит, сокращения кадров и безработицы, перед выборами это никому не нужно».