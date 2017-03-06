Власти не знают, как отменять статью УК о нарушениях на митингах

Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: То ли отменить, то ли поправить

Верховный суд дал неоднозначный отзыв на законопроект ЛДПР об отмене статьи 212.1 Уголовного кодекса, карающей за неоднократное нарушение правил проведения митингов. В начале марта председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал предложение декриминализовать эту статью, но в поступившем в Госдуму официальном отзыве за подписью заместителя председателя суда Владимира Давыдова Верховный суд не поддерживает, но и не рекомендует отклонить законопроект ЛДПР. В поддержку отмены статьи ранее выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Такой отзыв Верховного суда свидетельствует о том, что власти находятся в крайне неоднозначной ситуации, считает один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Видимо, статья будет отменена, но нет решения, полностью или частично, продолжает депутат, и если возобладает мнение, что отменять статью нужно частично, то пусть законопроект вносит правительство. «В свете появления другой статьи, по которой любой депутат сможет получить статью за встречу с избирателями, мы будем настаивать на полной отмене», – уверяет Нилов. У правительства осталась примерно неделя на то, чтобы дать свой официальный отзыв, но в Думе не исключают, что стандартный месячный срок на подготовку отзыва могут продлить, говорит депутат.

Очевидно, что это не поддержка со стороны Верховного суда, а абсолютно формалистская позиция, считает правозащитник Павел Чиков: отзыв суда не согласуется с позицией его председателя Лебедева, хотя тот и предупреждал, что высказал личное мнение.

Верховный суд самоустранился, процитировали Конституционный суд, который не признал статью неконституционной, но разрешил менять ее, продолжает Чиков. «С одной стороны, есть позиции Лебедева, Москальковой и Минюста, есть слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова в пользу рассмотрения, – перечисляет правозащитник, – а с другой стороны, нет конкретных шагов». Флюгер – Минюст, если он ведет разработку своего проекта, объясняет Чиков, а позицию суда нельзя считать определяющей, нужно ждать отзывов государственно-правового управления президента и правительства.