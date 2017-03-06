Безопасность и право
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: То ли отменить, то ли поправить

Власти не знают, как отменять статью УК о нарушениях на митингах

Верховный суд не поддержал, но и не отверг законопроект ЛДПР на эту тему
ерховный суд дал неоднозначный отзыв на законопроект ЛДПР об отмене статьи 212.1 Уголовного кодекса, карающей за неоднократное нарушение правил проведения митингов
ерховный суд дал неоднозначный отзыв на законопроект ЛДПР об отмене статьи 212.1 Уголовного кодекса, карающей за неоднократное нарушение правил проведения митингов
М. Стулов / Ведомости

Верховный суд дал неоднозначный отзыв на законопроект ЛДПР об отмене статьи 212.1 Уголовного кодекса, карающей за неоднократное нарушение правил проведения митингов. В начале марта председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал предложение декриминализовать эту статью, но в поступившем в Госдуму официальном отзыве за подписью заместителя председателя суда Владимира Давыдова Верховный суд не поддерживает, но и не рекомендует отклонить законопроект ЛДПР. В поддержку отмены статьи ранее выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Такой отзыв Верховного суда свидетельствует о том, что власти находятся в крайне неоднозначной ситуации, считает один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Видимо, статья будет отменена, но нет решения, полностью или частично, продолжает депутат, и если возобладает мнение, что отменять статью нужно частично, то пусть законопроект вносит правительство. «В свете появления другой статьи, по которой любой депутат сможет получить статью за встречу с избирателями, мы будем настаивать на полной отмене», – уверяет Нилов. У правительства осталась примерно неделя на то, чтобы дать свой официальный отзыв, но в Думе не исключают, что стандартный месячный срок на подготовку отзыва могут продлить, говорит депутат.

Очевидно, что это не поддержка со стороны Верховного суда, а абсолютно формалистская позиция, считает правозащитник Павел Чиков: отзыв суда не согласуется с позицией его председателя Лебедева, хотя тот и предупреждал, что высказал личное мнение.

Верховный суд самоустранился, процитировали Конституционный суд, который не признал статью неконституционной, но разрешил менять ее, продолжает Чиков. «С одной стороны, есть позиции Лебедева, Москальковой и Минюста, есть слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова в пользу рассмотрения, – перечисляет правозащитник, – а с другой стороны, нет конкретных шагов». Флюгер – Минюст, если он ведет разработку своего проекта, объясняет Чиков, а позицию суда нельзя считать определяющей, нужно ждать отзывов государственно-правового управления президента и правительства.

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