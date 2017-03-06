Судьба Франсуа Фийона как кандидата в президенты решится в понедельник

В воскресенье бывший премьер Франции Франсуа Фийон провел в центре Парижа многотысячный митинг сторонников, на котором призвал руководство партии «Республиканцы» отказаться от попыток найти ему замену на президентских выборах. В понедельник руководство партии проведет экстренное заседание, на котором обсудит судьбу кандидата, рейтинг которого обрушил скандал о присвоении государственных средств супругой Фийона Пенелопой, получавшей зарплату как помощник своего мужа-депутата. Часть однопартийцев призывает Фийона снять кандидатуру в пользу занявшего второе место на праймериз Алена Жюппе. Фийону предрекали победу во втором туре выборов над главным противником – лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен. Теперь же опросы показывают, что Фийон даже не проходит во второй тур, уступая бывшему министру экономики и бывшему социалисту Эммануэлю Макрону и Ле Пен. 71% французов, согласно воскресному опросу Journal du Dimanche, высказались за то, чтобы Фийон покинул гонку.

Франсуа Фийон бывший премьер Франции Они нападают на меня со всех сторон. Я должен слушать тех, кто в сомнениях бежит с корабля. Их ответственность огромна, так же как и моя.

Фийон на митинге сгладил самые острые углы, ведь его обвиняли в том, что он хочет «улицей надавить на правосудие», говорит руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. Партия должна утвердить кандидата в президенты до 17 марта и может заменить Фийона, однако и процедурно, и финансово это сделать сложно: для выдвижения кандидата необходимо минимум 500 поручительств от депутатов, сенаторов, глав муниципалитетов и мэров, у Фийона уже есть в два раза больше, а сторонники Жюппе призывают начать досрочный сбор поручительств в его пользу для ускорения сложной бюрократической процедуры. Помимо этого партия столкнется с финансовыми сложностями: часть средств для кампании Фийона лежит на счетах партии, а часть – на его собственных и воспользоваться ими партия без его согласия не сможет, добавляет Рубинский: «Жюппе сейчас, по опросам, опережает и Макрона, и даже Ле Пен, но вопрос – кто эти опросы делал и насколько они отражают реальные настроения, ведь ситуация меняется молниеносно. Менять лошадей на переправе опасно, ведь избиратели Фийона могут просто уйти к Ле Пен».

В такой ситуации больше всего дивидендов получает Макрон, собирающий урожай и с левого, и с правого флангов, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. У Фийона останется около 20% электората – католики, консерваторы, жители северо-запада Франции, они от него не уйдут, электорат Ле Пен тоже статичен, а примерно 40% неопределившихся французов решат исход выборов, полагает эксперт: «Макрон хочет захватить центр, но программа, которую он представил в четверг, странная, она не соответствует масштабам президентской программы, в ней не прописано ни одной крупной реформы. Он говорит, что «Францию нельзя реформировать, но можно трансформировать», но никто не понимает, что это значит». К тому же центристы выигрывали выборы президента Франции только один раз – в 1974 г. это удалось Жискару д’Эстену, который не смог переизбраться на второй срок, напоминает Осипов.