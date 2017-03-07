Граждане хотят видеть Россию сильной, но современной

Россия вошла в эпоху «глобальной турбулентности», граждане чувствуют себя частью мировой системы, но не понимают, что их ждет впереди. Державнические настроения в обществе сильны, но они не противоречат либеральным ценностям – об этом на презентации выставки «30 лет измерений общественного мнения» рассказали социологи ВЦИОМа.

Россияне вернули чувство национального престижа после Олимпиады в Сочи и присоединения Крыма к России, говорит руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова. «Но важно помнить, что россияне считают великой державой ту страну, которая помимо статуса на мировой арене обеспечивает экономическое благополучие граждан», – отмечает она. Руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Владимир Петухов добавляет, что в обществе возникло понимание того, что «Россия – часть глобального мира». По его словам, идея величия не предполагает «бряцания мускулами», величие заключается в конкурентоспособности. «Респонденты говорят, что мы должны создать сильную систему образования и экономики, чтобы мы могли гордиться внутри страны», – поясняет Петухов.

Без КПСС, но со Сталиным Согласно данным опросов ВЦИОМа, не более 20% граждан России хотели бы возврата к такой же однопартийной системе, которая была в СССР. В то же время, согласно февральскому (2017 г.) опросу «Левада-центра», 46% опрошенных позитивно относятся к Сталину.

На вопрос «Ведомостей», не происходят ли в России возврат к тоталитаризму и упрощение массового сознания (об этом говорилось на февральской конференции «Левада-центра»), Петухов ответил, что это распространенная точка зрения, но в стране появился средний класс со своими представлениями, изменился стиль жизни. «Если считать, что люди тоскуют по тоталитаризму, то возникает вопрос: почему на прямой вопрос о возможности вернуться в 30-е гг. Советского Союза люди отвечают отрицательно?» – подчеркивает социолог. По его словам, опросы ВЦИОМа свидетельствуют, что СССР остался в прошлом. «Что касается державнических настроений – они доминируют, но связаны с позиционированием России в мире, ее ролью на мировой арене. Внутри страны распространены ценности потребительской революции, либеральные ценности, которые выражаются в жизненных практиках – конкуренции, свободе предпринимательства», – считает Петухов. По его мнению, либеральные ценности сопрягаются с ценностями державнического толка, ориентированными на то, чтобы страна была уважаемой в мире державой.

Толерантность к тому, что государство должно решать свои проблемы за счет населения страны, как это делал в 1930–1950 гг. Иосиф Сталин, говорит о развитии тоталитаризма, возражает заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Показательно, что сталинские решения сейчас воспринимаются как более приемлемые, чем это было 20 лет назад, подчеркивает социолог: «Это самое важное, и это тревожит». При этом средний класс в России действительно является носителем комбинированных ценностей – либеральных и державнических, но если говорить об обществе в целом, то либеральные идеи не пользуются популярностью, резюмирует Гражданкин.

Власть будет выходить на выборы президента-2018 с лозунгом «Нам нужно сильное государство для того, чтобы сделать современную продвинутую экономику», говорит политолог Дмитрий Орешкин. Даже Китай демонстрирует примерно такую же логику развития, отмечает он: «Вполне логично выступить с идеей: мы выстроили вертикаль власти, а теперь мы работаем для людей». В эту логику укладываются назначение первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко и проявления либерализма, но в обещания перемен мало кто поверит, считает Орешкин.