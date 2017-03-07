Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве

Утром 7 марта аэропорты Московского авиаузла работают по фактической погоде, из-за ледяного дождя в городе очень скользко, МЧС взяло под контроль опасные участки дорог, аэропорты и железнодорожную инфраструктуру, а Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности еще и из-за сильного ветра.

О сбоях в расписании аэропортов сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание». В «Домодедово» задержаны 13 рейсов и шесть отменены, в «Шереметьево» задержаны семь и пять отменены, во «Внуково» отменен один рейс. Впрочем, «Интерфакс», ссылаясь на данные МЧС, сообщил, что пока аэропорты Москвы работают штатно по фактической погоде и отмен из-за погодных условий нет. Ранее авиакомпании отменили и задержали более 40 авиарейсов, говорят в МЧС.

Гидрометцентр объявил, что нынешняя погода «потенциально опасна» из-за сильного ветра. По прогнозу, во вторник будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица, передает «Москва». Днем будет плюс 2–4 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. До этого ФГБУ «Центральное УГМС» предупреждало, что с 6 утра до 18.00 вторника в Москве ожидается сильная гололедица и усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами 12–17 м/с. Из-за сильного ветра и налипания снега и льда возможны обрывы линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

За минувшие сутки, 6 марта, в Москве выпало 5 мм осадков, или почти 15% от месячной нормы, сообщает Гидрометцентр. О сильном гололеде предупредил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить», – сказал он «Интерфаксу». По его словам, речь идет о переохлажденном дожде – это замерзшие «шарики-ледышки», внутри которых жидкая вода. Они образовались из-за того, что этой ночью на высоте 1,5 км температура воздуха выше нуля (около +2), а у земли – ниже (порядка -2): снежинки с высоты 4 км опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным «панцирем» у земли. Падая на поверхность, они немедленно образуют ледяную корку. Образованию льда способствует ветер 5–10 м/с, который усугубляет ситуацию.

Оперативные группы МЧС взяли под контроль опасные участки дорог, аэропорты и железнодорожную инфраструктуру из-за ледяного дождя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства. Там напоминают, что мокрый снег и ледяной дождь при сильном ветре обрушились на центральную часть России и Москву с вечера 6 марта. По данным МЧС, аэропорты Москвы работают штатно, но по фактической погоде. Железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение осуществляется без ограничений. Из-за наледи на контактных линиях электропередачи были увеличены интервалы в движении пассажирских поездов пригородного сообщения по МЦК.