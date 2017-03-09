Делить резервный фонд президента доверено управлению внутренней политики

Передача резервного фонда УВП – проектная задача к выборам, под нее собираются все ресурсы, люди и возможности, говорит политолог Андрей Колядин

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о передаче своему управлению внутренней политики (УВП) функций подготовки предложений по расходованию резервного фонда президента. Раньше эти предложения готовило экспертное управление президента, которое продолжит заниматься этой работой, но уже не в качестве основного исполнителя, а лишь совместно с УВП.

На 2017 г. в резервный фонд президента заложено 495 млн руб., эти средства используются на «финансовое обеспечение непредвиденных расходов», говорится в Бюджетном кодексе (см. врез). Там же указано, что «использование бюджетных ассигнований резервного фонда президента на проведение выборов, референдумов, освещение деятельности президента не допускается».

Несмотря на прямой запрет, использование части этих средств на предвыборные цели возможно, предполагает собеседник «Ведомостей» в Госдуме: «Речь идет о значительных средствах, и это определенно означает усиление [первого замруководителя администрации президента Сергея] Кириенко». Раньше УВП не имело отношения к этим средствам, напоминает он.

Кому помогают Средства резервного фонда президента чаще используются на поддержку социальных проектов. Например, в конце 2016 г. Путин выделил 14,9 млн руб. на капремонт столовой психоневрологического интерната в Иркутской области и 17,6 млн на завершение реконструкции сельского культурно-досугового центра в Забайкальском крае.

Это позитивный знак для Кириенко и свидетельство укрепления его аппаратных позиций, согласен политолог Михаил Виноградов. Это сделает пожелания Кириенко регионам более весомыми, хотя вопрос в том, станет ли эта функция реальным ресурсом, показывающим, что УВП слов на ветер не бросает, или только символическим, рассуждает эксперт. А это уже зависит от того, пойдет ли речь об оперативном управлении этими деньгами или лишь о концептуальных рекомендациях, считает Виноградов: «В ближайшие 2–3 месяца все будут ждать решений об адресной поддержке кого-нибудь из этого фонда – и либо вокруг него появится энергетика ожиданий, либо тема забудется».

Очевидно, что приоритеты будут определяться задачами президентской кампании, полагает политолог Константин Калачев: «Безусловно, это усиление позиций Кириенко, который, формируя пакет предложений по расходованию резервного фонда, должен обернуть каждый потраченный рубль в голоса за президента». Можно предположить, что точечные вложения должны также купировать риски и угрозы, но ни рисков, ни угроз пока не видно, добавляет эксперт: «Все по схеме, описанной классиками марксизма: экономический базис подводят под политическую надстройку. Прямо на выборы деньги не потратят, но повышение социального самочувствия приоритетом будет, как и недопущение социальных кризисов». Часть бюджетных средств страхуют от недостаточности нефтегазовых доходов, которые точно предсказать невозможно, зато легко предсказать, что условием беспроблемного проведения выборов является приемлемый уровень социального самочувствия, резюмирует эксперт.

Передача резервного фонда УВП – проектная задача к выборам, под нее собираются все ресурсы, люди и возможности, говорит политолог Андрей Колядин: «Основная задача – чтобы выборы были легитимными и честными. Но выборная кампания состоит в том числе из меценатских, благотворительных проектов, которые так или иначе связаны с развитием общества. Найдется немало тем, которые будут пересекаться с кампанией и выполнять те же функции, которые и до этого финансировались из резервного фонда президента».