Защита Оксаны Севастиди намерена добиваться ее полного оправдания

Владимир Путин во вторник помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную в 2015 г. на семь лет колонии за госизмену: так следствие и суд оценили отправленное в августе 2008 г. ее знакомому из Грузии sms о поезде с военной техникой, направляющемся в сторону Абхазии.

На пресс-конференции Путина в декабре 2016 г. журналисты спросили, не слишком ли суровым было это наказание. Президент ответил, что не знает деталей, но, на его взгляд, «действительно, это достаточно жесткий подход»: «Если она что-то написала в своих sms-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели, значит, это не представляло из себя никакой большой тайны». Путин также пообещал разобраться в ситуации и «посмотреть на суть претензий».

«Мы рады освобождению, но вопрос о виновности Севастиди остается открытым. Мы настаиваем на ее полном оправдании», – сказал «Ведомостям» адвокат Иван Павлов, руководитель «Команды 29», которая занимается защитой Севастиди. Это беспрецедентный случай, когда решение о помиловании принимается до того, как судебная система поставила точку в деле, подчеркивает адвокат: «Видимо, президенту либо кто-то посоветовал помиловать, чтобы спасти приговор, прикрыв краснодарских чекистов, либо он решил исполнить обещание, данное на пресс-конференции, разобраться в этой ситуации и самостоятельно решить проблему, показав, кто в доме реальный хозяин». Следующее заседание Верховного суда по делу Севастиди было назначено на 15 марта, напоминает Павлов: «На прошлом заседании суд запросил информацию, был ли наказан ее предыдущий защитник, который не подал апелляцию на приговор. Такой документ у нас на руках, и, по идее, нам должны восстановить срок на апелляционное обжалование – тогда Севастиди будет считаться невиновной, пока не рассмотрят апелляцию. Но теперь не ясно, как поступит суд». У защиты «железобетонные аргументы», уверен адвокат: «Не может гостайна открыто гулять по дороге. По закону к ней относятся только те сведения, которые специально защищают от доступа посторонних».