Россия, США и Турция поделили север Сирии

В турецкой Анталье во вторник прошла встреча начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда и начальника турецкого генштаба Акара Хулуси, сообщило Минобороны России. Они встретились впервые для обсуждения ситуации в Турции и Ираке. До этого Герасимов и Хулуси проводили двусторонние переговоры, а в феврале Герасимов встречался с Данфордом.

По словам человека, близкого к Минобороны России, переговоры связаны с необходимостью разграничить действия правительственных сил Сирии, которые поддерживает Россия, протурецкой Сирийской свободной армии и проамериканских «Сирийских демократических сил» (их основу составляют отряды партии сирийских курдов YPG, которую Анкара считает террористической). Их быстрое наступление на позиции «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) требует провести линии разграничения и решить вопрос, какие силы будут брать столицу ИГ Ракку и под чьим контролем будет находиться подконтрольный сейчас курдам из YPG город Манбидж. В его окрестностях 4 марта были замечены военные США и России. «Мы предприняли видимые действия по размещению американских сил из числа международной коалиции в районе Манбиджа в рамках операции, которая помешает атаковать кого-либо, кроме ИГ», – пояснил представитель Пентагона Джефф Дэвис. Россия знает о местоположении этих сил, а американцам известно, где находятся россияне, добавил он: «У обеих сторон нет желания вступать в конфликт с кем-то, кроме боевиков ИГ» (цитата по «РИА Новости»). Российские военные сопровождали в Манбидж гуманитарную помощь, сообщил человек, близкий к Минобороны России.

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Разговор в Анталье шел прежде всего о предотвращении инцидентов, линии разграничения скорее всего уже согласованы хотя бы предварительно на политическом уровне, предполагает полковник запаса Виктор Мураховский. Он напоминает, что уже были случаи ударов российских ВКС по турецким военным и протурецких сил по сирийской армии, сейчас же, когда «на земле» появились войска командования спецопераций США, тема стала еще актуальнее. По мнению эксперта, стороны могли договориться об установлении каналов связи непосредственно «на земле», а не через командные пункты, что крайне необходимо для надежного предотвращения инцидентов. Кроме того, разъезды сил США и России вокруг Манбиджа должны были ограничить аппетиты турецкой стороны и, видимо, эта цель достигнута: турецкие официальные лица изменили позицию и уже говорят об отсутствии планов наступать через этот город в направлении Ракки, сказал Мураховский.

Сирийские войска наступают на ИГ в этом районе высокими темпами и во вторник вечером уже вышли к Евфрату, что позволит обеспечить водоснабжение Алеппо, говорит человек, близкий к Минобороны России. Но наступать на Ракку они, похоже, не станут – этим, видимо, займутся курды и не исключено, что в ряде курдских районов возникнет смешанная администрация, чтобы успокоить Турцию, полагает он. Речь не идет о разделе Сирии на сферы влияния по аналогии с Ялтой-1945, главная цель – добиться предотвращения инцидентов в процессе добивания ИГ, резюмирует собеседник.