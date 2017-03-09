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«Единая Россия» определилась с праймериз

В партии ожидают низкую явку: должно хватить 3,7 млн бюллетеней
Всего для праймериз будет изготовлено около 3,7 млн бюллетеней, рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов
Всего для праймериз будет изготовлено около 3,7 млн бюллетеней, рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов
А. Гордеев / Ведомости

«Единая Росссия» определилась с техническими деталями проведения предварительного голосования. Всего для праймериз будет изготовлено около 3,7 млн бюллетеней, рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов.

На недавнем съезде партии отмечалось, что парламентские праймериз должны пройти по открытой модели
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Места для голосования будут опубликованы до 5 апреля, а до 12 апреля будут сформированы составы счетных комиссий (не более пяти человек в составе комиссии, включая члена УИК с правом решающего и совещательного голосов от партии). Будут работать около 2000 участков для голосования, которое, как и в прошлом году, будет рейтинговым. Также руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов рассказал об обновленном сайте для голосования, который начнет работать уже 13 марта. Там будет доступна вся информация по предварительному голосованию.

С помощью сайта можно узнать, в каких регионах и в каких городах будет проводиться предварительное голосование, получить информацию о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования. На сайте будут опубликованы не только тематические новости, но и полная информация для тех, кто сам хотел бы принять участие в предварительном голосовании. И, конечно же, избиратели на сайте смогут узнать о каждом участнике предварительного голосования в любом регионе.

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На сайте также будут транслироваться дебаты.

Ожидается, что явка будет ниже, чем в 2016 г., по вполне понятным причинам, говорит собеседник, близкий к партийному руководству: сначала по популярности идут выборы президента, потом думские выборы, а затем МСУ, тем более что голосование проходит всего в шести заксобраниях и 11 административных центрах. По словам собеседника, модель праймериз та же, что и в прошлом году, но их проведение лежит на регионах и у них больше ответственности. В партии ожидают высокую конкуренцию на праймериз в Краснодарском крае, Твери, Ярославле.

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