«Единая Россия» определилась с праймериз

«Единая Росссия» определилась с техническими деталями проведения предварительного голосования. Всего для праймериз будет изготовлено около 3,7 млн бюллетеней, рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов.

Места для голосования будут опубликованы до 5 апреля, а до 12 апреля будут сформированы составы счетных комиссий (не более пяти человек в составе комиссии, включая члена УИК с правом решающего и совещательного голосов от партии). Будут работать около 2000 участков для голосования, которое, как и в прошлом году, будет рейтинговым. Также руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов рассказал об обновленном сайте для голосования, который начнет работать уже 13 марта. Там будет доступна вся информация по предварительному голосованию.

С помощью сайта можно узнать, в каких регионах и в каких городах будет проводиться предварительное голосование, получить информацию о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования. На сайте будут опубликованы не только тематические новости, но и полная информация для тех, кто сам хотел бы принять участие в предварительном голосовании. И, конечно же, избиратели на сайте смогут узнать о каждом участнике предварительного голосования в любом регионе.

На сайте также будут транслироваться дебаты.

Ожидается, что явка будет ниже, чем в 2016 г., по вполне понятным причинам, говорит собеседник, близкий к партийному руководству: сначала по популярности идут выборы президента, потом думские выборы, а затем МСУ, тем более что голосование проходит всего в шести заксобраниях и 11 административных центрах. По словам собеседника, модель праймериз та же, что и в прошлом году, но их проведение лежит на регионах и у них больше ответственности. В партии ожидают высокую конкуренцию на праймериз в Краснодарском крае, Твери, Ярославле.