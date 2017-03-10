США снова обвинили Россию в нарушении договора о ракетах средней дальности

Россия «была, остается и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности. – «Ведомости»)», сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление, которое на слушаниях в конгрессе США сделал зампред объединенного комитета начальников штабов Пол Селва. По его словам, поведение России говорит о том, что она не намерена возвращаться к соблюдению договора о РСМД, т. е. уже нарушила его.

14 февраля The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что в нарушение договора Россия развернула в 2016 г. два дивизиона крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью: один на полигоне Капустин Яр, другой – «в Центральной России». 15–16 ноября 2016 г. в Женеве впервые с 2000 г. прошло заседание совместной контрольной комиссии по РСМД, однако, по словам человека, близкого к Минобороны России, детальных претензий американцы Москве не предъявили. Представитель Пентагона в четверг заявил «Ведомостям», что военное ведомство не будет комментировать этот вопрос сверх того, что уже было сказано.

Что такое РСМД Договор о РСМД был подписан в 1987 г. лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Он запрещает создание и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия 500–5500 км. При этом такие ракеты есть у Китая, КНДР, Южной Кореи, Израиля, Пакистана, Ирана и Индии.

Американские военные не просто так не приводят доказательств нарушений Россией договора о РСМД, убежден директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (Вашингтон) Ричард Вайц: «Они боятся раскрывать свой источник в ракетных программах – например, уязвимое место в коммуникациях российского Минобороны или американского шпиона в крупном российском подразделении. В этом случае американцы доступ к информации потеряют». Заявления американских военных имеют в первую очередь политическую, а не военную подоплеку, убежден эксперт: США и НАТО по этому вопросу уже приняли контрмеры, а вот сенат США никогда новое соглашение с Россией о сокращении вооружений не ратифицирует, ведь Москва якобы мухлюет при исполнении предыдущих. При этом обвинения военных не противоречат позиции президента Дональда Трампа, считает Вайц: тот уже говорил, что нарушение договора – «дело серьезное» и он обязательно поднимет этот вопрос при личной встрече с Владимиром Путиным.

Россия, похоже, открыто дала понять по крайней мере о возможности развертывания таких ракет, говорит редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. В отчете ГосНИИПа (разработчик систем управления ракетами) за 2014 г. говорится о завершении испытаний ракеты 9М729, в плане закупок ЦКБ «Титан» значилась закупка в 2016 г. восьми белорусских шасси МЗКТ-7930 для пусковых установок и транспортно-заряжающих машин предположительно для ракет 9М729, а Минобороны открыто заявляло о перевооружении комплексами «Искандер-М» ракетной бригады в Свердловской области. Этим Москва, видимо, пыталась принудить США к переговорам, на которых можно было бы обсудить встречные претензии: создание в США баллистических ракет-мишеней средней дальности, нарушение буквы договора ударными беспилотниками большой дальности и, главное, развертывание в Польше и Румынии пусковых установок Mk 41 для противоракет, которые можно легко использовать под крылатые ракеты «земля – земля». В итоге диалог состоялся, но пока оказался бесплодным, отмечает Барабанов.