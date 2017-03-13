Статисты с мест

В сентябре для депутатов Госдумы могут провести специальную учебу по законотворчеству, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству нижней палаты. Такие курсы будут полезны прежде всего для одномандатников, которых перед выборами власть позиционировала как новых ярких политиков, призванных соединить интересы федерального центра и регионов. У единороссов в новой Думе 204 одномандатника, по семь человек провели по округам КПРФ и «Справедливая Россия», пять – ЛДПР, по одному – «Родина» и «Гражданская платформа».

Ожиданий не оправдали

Накануне выборов многие провластные эксперты говорили, что одномандатники изменят лицо Госдумы, она станет более активной и влиятельной, а местная и региональная повестки – приоритетнее федеральной. Со временем так и будет, уверен человек, близкий к руководству палаты: «Вторая сессия Госдумы включает шесть региональных недель и работу в регионах в период майских праздников, в этот период и должна произойти кристаллизация работы в округах. Потом выявится группа депутатов, которая проводит работу наиболее эффективно в соответствии с определенными критериями, и этот опыт нужно будет масштабировать и тиражировать». В том числе и для этого депутатам было предложено вести прием граждан по интернету, им добавлены помощники для работы в регионах, напоминает он.

Сами одномандатники, однако, до сих пор не понимают, с какой повесткой им выступать в Госдуме. «Когда я приезжаю в регион, там федеральную повестку не понимают. Чтобы удержаться на плаву, мне нужно приходить к избирателям с решением местных проблем, я этого сделать пока не могу», – объясняет один из одномандатников в партии власти. Чтобы помочь региону и пролоббировать местный законопроект, нужно пройти множество этапов согласований с разными ведомствами, в самой Думе никто не помогает в лоббировании местных интересов и не объясняет, как это делать, добавляет одномандатник из числа коммунистов.

Наибольшую законотворческую активность среди одномандатников в новой Думе пока проявляют единороссы. Рахим Азимов (избран от Кировской обл.) в соавторстве с другими депутатами внес 18 законопроектов (ни один пока не принят) на разные темы – от охраны здоровья до общественного контроля. На втором месте с 15 инициативами Сергей Пахомов (Московская обл.), на третьем – избранный от Челябинской области руководитель центрального исполкома партии власти Владимир Бурматов, внесший 13 законопроектов (см. таблицу). Всего же среди одномандатников-единороссов 113 депутатов внесли хотя бы по одному законопроекту, а 89 не внесли ни одного. В числе наиболее известных депутатов из этих 89 зампред фракции Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария), секретарь генсовета партии Сергей Неверов (Смоленская обл.) и его заместитель Сергей Железняк (Москва), экс-сенатор Дмитрий Саблин (новая Москва), бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко (Москва).

Лишнее звено

Безусловно, есть депутаты, которые работают со своими избирателями и стараются продвигать их интересы, считает политолог Николай Миронов. Но сама система выдвижения кандидатов в депутаты такова, что связь с избирателями для них оказывается вторичной, поясняет он: «Кандидату, чтобы избраться и потом переизбраться вновь, нужны хорошие отношения с губернатором, партийным руководством, нормальная репутация в администрации президента. Нужны достаточные материальные ресурсы. Если у депутата со всем этим хорошо – шансы вновь попасть в Думу высоки, если нет – их практически нет». Население здесь явно не на первом месте, потому и связь с ним не так важна для депутата, и даже наоборот – есть риск, что, взявшись за проблемы своих избирателей, депутат наживет врагов, ведь многие эти проблемы упираются в интересы тех или иных групп влияния, подчеркивает эксперт: «У нас все меньше депутатов-лоббистов и все больше депутатов-статистов. Вернее, их роль в лоббизме есть, но она минимальна – запрос написать, поправку внести». Все решения принимаются не в Думе, а в исполнительной власти и в крупных корпорациях – ресурса депутатов мало, нужен ресурс губернатора, да и то многое зависит от его близости к центрам принятия решений на федеральном уровне, уверен Миронов.

Рассказы про преимущества одномандатников перед списочниками были главной фишкой перед выборами, согласен политолог Константин Калачев, но пока их активность почти незаметна: «Те одномандатники, с кем приходилось общаться, говорят обычно, что до сих пор осматриваются, погружаются в думские дела, набираются опыта, обрастают знакомствами и навыками их использования». Совместное продвижение региональных интересов и инициатив, лоббирование интересов регионов в Москве предполагает активное взаимодействие с губернаторами, общую постановку задач, рассуждает эксперт: «Лоббизм в пользу своего региона, предприятий на его территории был обещан на прошедших выборах как системная задача избранного по округу депутата Госдумы». Но по факту активнее привлекают внимание к региональным проблемам списочники – возможно, «в силу большего политического веса и опыта», полагает он. Занятость одномандатников в лоббировании интересов региона может быть неочевидна либо в силу того, что никаких особых подвигов на этой ниве нет, либо просто никто ими громко пока не хвастается – до новых выборов еще далеко, заключает Калачев.