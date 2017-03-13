Выборы в Голландии станут первым в этом году тестом для европейских популистов

Выборы в парламент Голландии 15 марта станут первым тестом для популистов в 2017 г.: в апреле пройдут выборы президента во Франции, в сентябре изберется бундестаг Германии, возможны новые выборы в Италии. Интригу в голландские выборы внес «местный Трамп» Герт Вилдерс, глава крайне правой Партии за свободу, обещающий «деисламизировать» страну и провести референдум о выходе из ЕС. В выборах участвует 28 партий, пять из них идут с очень небольшим отрывом друг от друга (см. график), и новому правительству придется образовывать коалицию из 4–6 партий. Премьер Марк Рютте (Народная партия за свободу и демократию) в агитации делал упор на экономические успехи: рост ВВП за 2016 г. составил 2,1% (в ЕС – 1,6%), безработица снизилась до 5,2% (в ЕС – 9,6%). Вилдерс в дебатах участвовать отказался и заявил, что уже выиграл, потому что «все обсуждают только его повестку».

За популистов голосуют менее образованные и менее состоятельные избиратели, «жертвы глобализации», городки и деревни, но не мегаполисы – такая же модель и в Голландии, говорит профессор Университета Амстердама Хайс Шумахер: «Но загвоздка в том, что нет одной темы, которую бы наперебой обсуждали все голландцы. Наш политический ландшафт очень фрагментирован, и каждая партия хочет перетянуть одеяло на себя: Вилдерс говорит только о миграции, зеленые – о климате, а Партия труда – об экономике». Но популисты сами отрезали себе путь к ключевым постам, считает Шумахер: «Победа Вилдерса будет пирровой, ведь в коалицию его никто не возьмет, даже если он получит самый большой кусок голосов избирателей. Скорее всего новая коалиция будет правоцентристской, а Рютте станет премьером в третий раз». Партия Вилдерса чрезвычайно зависима от СМИ, добавляет профессор Университета Джорджии (США) Кас Мюдде: когда в телевизоре и интернете обсуждают «их темы», то поддержка взлетает до 25%, в более спокойные времена она колеблется около 15%. Но фрагментированность сыграет на руку популистам, считает Мюдде: «Очень вероятно, что в коалицию войдут все или почти все средние по размеру партии, в результате правительство будет невероятно слабым и раздробленным. На этом фоне Вилдерс станет главной оппозиционной силой и с экранов в ближайшие годы точно не пропадет».

Кризис с беженцами, Brexit и Трамп имели в Голландии обратный эффект, убежден Шумахер: «Они мобилизовали прогрессивные партии, которые удесятерили свои усилия. Именно их поддержка больше всего выросла в последние месяцы». Выборы в Голландии станут знаковыми для Европы, в первую очередь для Франции и лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, добавляет Мюдде: «Если популисты наберут много, то следующие выборы пройдут под слоганом «Набравшие вес популисты против статус-кво». Если же они соберут мало, то другие партии начнут говорить, что пик популизма мы уже прошли. Первый вариант сыграет на руку Ле Пен, а второй – против нее».