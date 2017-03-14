Суд привлек к делу о передаче Исаакиевского собора церкви губернатора Петербурга

Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Губернатора ждут в суде

Смольнинский районный суд Петербурга вчера начал рассматривать иск к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга о признании незаконным распоряжения об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А (Исаакиевского собора). Иск подал юрист Сергей Бакешин 14 февраля. Аналогичное заявление суд получил 1 марта от трех истцов, в числе которых – депутат законодательного собрания Борис Вишневский, и объединил их в одно производство.