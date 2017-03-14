CNN: Путин выступил не за Трампа, а против Клинтон

Американский телеканал CNN выпустил документальный фильм о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире»
Eddy Risch / KEYSTONE/AP
Американский телеканал CNN выпустил документальный фильм о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире». Автор фильма Фарид Закария показывает этапы политической карьеры Путина и рассуждает о возможных причинах вмешательства России в президентские выборы в США. «Об этих обвинениях знают все. И, если американское шпионское сообщество право, не будет преувеличением заявить, что самый могущественный человек в мире – это Владимир Путин», – сообщает CNN.
«Путин почувствовал вкус власти в дождливую ночь в Дрездене, в Восточной Германии, когда железный занавес начал разрушаться», – отмечается в фильме. 5 декабря 1989 г. Путин остался один в штабе российской разведки в Дрездене, окруженном толпой демонстрантов. Он позвонил в Москву за помощью, но получил ответ: «вы сами по себе», – отмечается в фильме CNN. «Это было похоже на серьезное предательство», – объясняет журналист Маша Гессен.
Пока толпа у штаба росла, Путин сжег тысячи секретных документов КГБ, а затем вышел на улицу и объявил, что вооруженная охрана в здании готова открыть огонь, говорит автор фильма – и это сработало, протестующие разошлись. После этого инцидента, по словам редактора The New Yorker Дэвида Ремника, у Путина появился страх народного восстания. С тех пор российский президент решил подавить эту боязнь через абсолютную власть, заявила Гессен.
В фильме также отмечается, что именно Клинтон сделала резкие заявления в отношении президента России, когда баллотировалась на пост президента в 2008 г. В 2011 г., когда Путин собирался пойти на третий президентский срок, Клинтон встала на сторону российских демонстрантов, назвав прошедшие выборы в Госдуму «ни свободными, ни справедливыми». По словам аналитиков, эти заявления подготовили почву для предполагаемого вмешательства Путина в последние выборы в США, сообщает CNN. В ответ Путин обвинил Клинтон в разжигании протестов по поводу выборов и вмешательстве в дела России. Поэтому, когда Клинтон в 2016 г. объявила о планах участвовать в президентских выборах, не было сомнений в том, кого поддержит Путин, считает Ремник: «Конечно, Путин хотел, чтобы Хиллари Клинтон проиграла. Он ненавидит ее».
«Так что же, Путин решил вмешаться в 2016 г. в выборы в США, потому что он ненавидел Клинтон и считает, что она мешала российским выборам?» – рассуждает Закария. «Я думаю, что это линия мышления, которая привела его к вмешательству», – считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс. В то же время, отмечается в фильме, это больше, чем просто ненависть одного политика: после наблюдения за распадом Советского Союза Путин сделал своей миссией возвращение России к величию благодаря сильной экономической и националистической политике.
Любое осознание того, что Россия могла бы переиграть США, будут только на пользу российскому лидеру, так как он играет на том, что социолог Ольга Крыштановская назвала «одной из основ идеологии нашей страны». «Она была сформирована давно и тщательно привита людям советским руководством. Почему возникают проблемы? «Это те люди, злые американцы, которые во всем виноваты, которые делают нам только хуже». Это идеологическое клише, – отмечает она. – Когда Путин думает о том, как он может оправдать свою политику, быстрее вспомнить этого старого врага, чем создать нового».
В октябре разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Путин лично нанял хакеров в рамках кампании по влиянию на выборы, скорее всего, «потому что (Путин) держит обиду» на Клинтон. Путин неоднократно отрицал это. Эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что возможное вмешательство России в выборы было обусловлено скорее не поддержкой Дональда Трампа, а глубоко укоренившейся враждебностью Путина по отношению к Клинтон.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что фильм CNN выйдет за рамки истерии, развязанной в Америке в отношении России. «Наверное, этим обусловлено, что фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», – отмечал он.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
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Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
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Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
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Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол