CNN: Путин выступил не за Трампа, а против Клинтон

Американский телеканал CNN выпустил документальный фильм о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире». Автор фильма Фарид Закария показывает этапы политической карьеры Путина и рассуждает о возможных причинах вмешательства России в президентские выборы в США. «Об этих обвинениях знают все. И, если американское шпионское сообщество право, не будет преувеличением заявить, что самый могущественный человек в мире – это Владимир Путин», – сообщает CNN.

«Путин почувствовал вкус власти в дождливую ночь в Дрездене, в Восточной Германии, когда железный занавес начал разрушаться», – отмечается в фильме. 5 декабря 1989 г. Путин остался один в штабе российской разведки в Дрездене, окруженном толпой демонстрантов. Он позвонил в Москву за помощью, но получил ответ: «вы сами по себе», – отмечается в фильме CNN. «Это было похоже на серьезное предательство», – объясняет журналист Маша Гессен.

Пока толпа у штаба росла, Путин сжег тысячи секретных документов КГБ, а затем вышел на улицу и объявил, что вооруженная охрана в здании готова открыть огонь, говорит автор фильма – и это сработало, протестующие разошлись. После этого инцидента, по словам редактора The New Yorker Дэвида Ремника, у Путина появился страх народного восстания. С тех пор российский президент решил подавить эту боязнь через абсолютную власть, заявила Гессен.

В фильме также отмечается, что именно Клинтон сделала резкие заявления в отношении президента России, когда баллотировалась на пост президента в 2008 г. В 2011 г., когда Путин собирался пойти на третий президентский срок, Клинтон встала на сторону российских демонстрантов, назвав прошедшие выборы в Госдуму «ни свободными, ни справедливыми». По словам аналитиков, эти заявления подготовили почву для предполагаемого вмешательства Путина в последние выборы в США, сообщает CNN. В ответ Путин обвинил Клинтон в разжигании протестов по поводу выборов и вмешательстве в дела России. Поэтому, когда Клинтон в 2016 г. объявила о планах участвовать в президентских выборах, не было сомнений в том, кого поддержит Путин, считает Ремник: «Конечно, Путин хотел, чтобы Хиллари Клинтон проиграла. Он ненавидит ее».

«Так что же, Путин решил вмешаться в 2016 г. в выборы в США, потому что он ненавидел Клинтон и считает, что она мешала российским выборам?» – рассуждает Закария. «Я думаю, что это линия мышления, которая привела его к вмешательству», – считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс. В то же время, отмечается в фильме, это больше, чем просто ненависть одного политика: после наблюдения за распадом Советского Союза Путин сделал своей миссией возвращение России к величию благодаря сильной экономической и националистической политике.

Любое осознание того, что Россия могла бы переиграть США, будут только на пользу российскому лидеру, так как он играет на том, что социолог Ольга Крыштановская назвала «одной из основ идеологии нашей страны». «Она была сформирована давно и тщательно привита людям советским руководством. Почему возникают проблемы? «Это те люди, злые американцы, которые во всем виноваты, которые делают нам только хуже». Это идеологическое клише, – отмечает она. – Когда Путин думает о том, как он может оправдать свою политику, быстрее вспомнить этого старого врага, чем создать нового».

В октябре разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Путин лично нанял хакеров в рамках кампании по влиянию на выборы, скорее всего, «потому что (Путин) держит обиду» на Клинтон. Путин неоднократно отрицал это. Эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что возможное вмешательство России в выборы было обусловлено скорее не поддержкой Дональда Трампа, а глубоко укоренившейся враждебностью Путина по отношению к Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что фильм CNN выйдет за рамки истерии, развязанной в Америке в отношении России. «Наверное, этим обусловлено, что фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», – отмечал он.

Дональд Трамп и его связи с Россией