Президент Турции обрушился на Нидерланды с резкими обвинениями

Турецкий МИД во вторник назвал бессмысленными призывы Евросоюза занять умеренную позицию в конфликте с Нидерландами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил правительство Нидерландов с нацистами и назвал страну «банановой республикой», а также предложил ввести против них санкции. Во вторник он обвинил Нидерланды в неспособности предотвратить массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 г. Скандал начался на прошлой неделе после того, как самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу было отказано в посадке в Голландии, а министра соцполитики Турции Фатму Бетуль Сайян Кайю выдворили из страны. Министры выступали перед турецкими диаспорами в нескольких странах ЕС в преддверии конституционного референдума 16 апреля, в результате которого Турция может стать президентской республикой и полномочия Эрдогана расширятся. В среду в Голландии пройдут парламентские выборы, на которых за первое место борется праволиберальная партия премьер-министра Марка Рютте и крайне правая Партия свободы, лидер которой Герт Вилдерс обещал «деисламизировать» страну и провести референдум о выходе из ЕС. В конце января Рютте призвал мигрантов «стать нормальными или уйти», а идею более близкого сотрудничества в рамках ЕС назвал мертвой.

Со стороны Рютте не слишком умно посягать на территорию крайне правых, ведь там он сталкивается с предельно высокой конкуренцией со стороны Вилдерса, а больше голосов можно было бы собрать в центре, считает профессор Университета Амстердама Хайс Шумахер. Рост популярности Вилдерса, который уже назвал проживающих в Голландии турок «пятой колонной», – всего лишь возвращение к показателям десятилетней давности. Вряд ли он сильно превзойдет эти показатели в будущем, уверен Шумахер.

Миллионы в Европе 400000 граждан Турции живет в Нидерландах, а всего в странах Европейского союза турецкая диаспора насчитывает 5,5 млн человек

Эрдоган хочет рассорить европейцев и усилить собственные позиции дома накануне референдума, для чего использует двойное гражданство, ведь турки получают его по рождению и отказываться должны по специальной процедуре, убежден профессор Лейденского университета Андре Герритс: «Здесь вообще сталкиваются две противоположные концепции – Анкара считает, что в Европе живут граждане Турции, а мы считаем, что они граждане Голландии, только турецкого происхождения. Правительство имело право так жестко реагировать на происходящее на своей же территории. Наши выборы сыграли роль, но, если бы их не было, реакция была бы примерно та же, может лишь несколько дипломатичнее». От конфликта больше проигрывает Турция, потому что она больше заинтересована в торговле с этими странами, продолжает профессор: «Я не ожидаю каких-то долгосрочных серьезных последствий. Европа не занимала позиций в этом конфликте, и ЕС, конечно, в обострении отношений с Турцией не заинтересован – хотя бы из-за беженцев. На НАТО происходящее вообще никак не отразится». Для Эрдогана вступление в ЕС не было приоритетом, куда важнее для него победа на референдуме, которая даст ему еще несколько лет политической жизни, считает профессор НИУ ВШЭ Андрей Коротаев. «Поддержка президента в Турции высока, однако его агрессивная реакция говорит о том, что сам он полностью не уверен в прочности своих позиций. Эрдоган решил разыграть карту национального унижения, на фоне референдума отношения с Германией и Голландией отошли на второй план. Правда, и в этих двух европейских странах ситуация накалена из-за выборов, а слабость избиратель не прощает. В другое время все три страны признали бы, что перегнули палку», – говорит Коротаев.