Кировский облсуд вернул дело Навального в суд первой инстанции

«Участвовать в выборах президента мне разрешено с точки зрения любых законов, а не только Конституции», - написал Навальный

Кировский областной суд не стал рассматривать апелляцию на приговор по делу «Кировлеса» Алексея Навального и Петра Офицерова и направил дело в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений, сообщает ТАСС. «Снять апелляционную жалобу с рассмотрения и направить дело в суд первой инстанции для устранения выявленных процессуальных нарушений», - сообщил судья.

В начале заседания адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что они не смогли ознакомиться с протоколом судебного заседания, поскольку суд первой инстанции не изготовил аудиозапись одного из заседаний и на этом основании отказался предоставлять запись всего процесса. «С таким поводом от нас скрыли все аудиозаписи процесса, мы не смогли сверить их с протоколом и принести на него свои замечания», - сказал Кобзев. У прокуратуры к протоколу судебного заседания замечаний не было.

Навальный полагает, что через какое-то время запись адвокатам дадут, после чего дело вернется в апелляцию. Об этом он написал в блоге. «Формально приговор не вступил в законную силу. Я не судим по "Кировлесу". Участвовать в выборах президента мне разрешено с точки зрения любых законов, а не только Конституции», - написал Навальный. Ранее он заявлял, что будет проводить кампанию по участию в выборах президента даже после вступления приговора в силу. По закону об основных гарантиях избирательных прав Навальный не имеет права участвовать в выборах, поскольку осужден за совершение тяжкого преступления.

В начале февраля Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, а Петра Офицерам к четырем годам условно по делу «Кировлеса». Испытательный срок составил полтора года. Таким образом им дали такие же сроки, к которым они были приговорены в 2013 г. по делу «Кировлеса».

В середине ноября 2016 г. президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства были «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса».

От блогера до осужденного и кандидата в президенты