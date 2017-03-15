В Госдуме предпочли отгулы прогулам

Один день отпуска за свой счет обходится депутатам в 17 000 рублей

Прогулявших без уважительных причин снова не нашлось – отгул за свой счет на 43 000 дешевле, чем штраф

Один день отпуска за свой счет обходится депутатам в 17 000 руб., рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. С 22 февраля отпуск за свой счет написали 3 депутата, 7 марта - 12 депутатов, 10 марта - 4 депутата, рассказал источник в комитете по регламенту. Прогулявших заседания без уважительных причин нет.

В ноябре для депутатов установили штраф за прогулы без уважительной причины - такой пропуск обойдётся депутату в 60 000 руб. (1/6 часть депутатской зарплаты). На прошлой неделе руководитель комитета по делам семьи Тамара Плетнёва рассказала, что Госдума начала экономить на зарплате депутатам, так как они стали часто оформлять отгулы «за свой счет». Все сэкономленные средства направляются в бюджет нижней палаты, на что их потратить, пока не определено.

На транспортное обеспечение каждого депутата решено потратить 826 000 руб. в год, рассказал также Володин. В конце осенней сессии он пообещал депутатам найти деньги на служебный транспорт в регионах, чтобы депутаты могли пользоваться им в любое время. Депутаты жаловались, что могут пользоваться машинами только в служебное время - в региональную неделю раз в месяц, а парламентарии хотят приезжать в регион чаще.

Сейчас транспортом депутатов обеспечивает местная администрация, а оплачивает его Госдума. Некоторые регионы серьёзно завышают стоимость транспортного обеспечения, она отличается в разы от соседних регионов, рассказал Володин. «У нас получалось, что одни депутаты расходуют на транспорт до 100 000 руб., а другие до 4 млн руб.», - отметил спикер. По его словам, счет в 4 млн руб. выставили всем депутатам, избранным от Башкирии.

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