В Госдуме предпочли отгулы прогулам

Один день отпуска за свой счет обходится депутатам в 17 000 рублей
Евгений Разумный / Ведомости
Один день отпуска за свой счет обходится депутатам в 17 000 руб., рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. С 22 февраля отпуск за свой счет написали 3 депутата, 7 марта - 12 депутатов, 10 марта - 4 депутата, рассказал источник в комитете по регламенту. Прогулявших заседания без уважительных причин нет.
В ноябре для депутатов установили штраф за прогулы без уважительной причины - такой пропуск обойдётся депутату в 60 000 руб. (1/6 часть депутатской зарплаты). На прошлой неделе руководитель комитета по делам семьи Тамара Плетнёва рассказала, что Госдума начала экономить на зарплате депутатам, так как они стали часто оформлять отгулы «за свой счет». Все сэкономленные средства направляются в бюджет нижней палаты, на что их потратить, пока не определено.
На транспортное обеспечение каждого депутата решено потратить 826 000 руб. в год, рассказал также Володин. В конце осенней сессии он пообещал депутатам найти деньги на служебный транспорт в регионах, чтобы депутаты могли пользоваться им в любое время. Депутаты жаловались, что могут пользоваться машинами только в служебное время - в региональную неделю раз в месяц, а парламентарии хотят приезжать в регион чаще.
Сейчас транспортом депутатов обеспечивает местная администрация, а оплачивает его Госдума. Некоторые регионы серьёзно завышают стоимость транспортного обеспечения, она отличается в разы от соседних регионов, рассказал Володин. «У нас получалось, что одни депутаты расходуют на транспорт до 100 000 руб., а другие до 4 млн руб.», - отметил спикер. По его словам, счет в 4 млн руб. выставили всем депутатам, избранным от Башкирии.
На чем ездит власть
Ведомости
Легковыми автомобилями владеет большая половина семей членов парламента. Редких и специфических моделей здесь почти не встречается - в основном машины премиум-марок, среди которых преобладают Mercedes-Benz и Lexus, а также внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Но есть эстеты, например депутат Жорес Алферов владеет стильной Volvo 740. Тягу к классическим формам «золотого века» автопрома, еще не познавшего ближневосточного нефтяного кризиса, явно питают Сергей Жигарев, у которого Shevrolet Bel Air, и Александр Жуков, владеющий редким для наших широт Hindustan Ambassador Grand. Депутат-единоросс Вячеслав Лысаков, инициирующий многие «автомобильные» законы, владеет Toyota Crown Majesta, которая выпускается только с правым расположением руля
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С. Николаев / Ведомости
ГАЗ-21 "Волга" стал самым популярным ретроавтомобилем среди депутатов Госдумы. Культовая модель советской эпохи есть у шести депутатов, подсчитал "Интерфакс". Олимпийский чемпион Александр Карелин владеет двумя машинами "Волга" - ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Больше всего ретроавто в гараже у председателя комиссии Госдумы по строительству парламентского центра, экс-заммэра Москвы Владимира Ресина. Он владеет одной 21-й "Волгой", легендарной "Победой" (ГАЗ-20М) и первым представительским автомобилем Горьковского автозавода ГАЗ-12 ЗИМ, который был предшественником знаменитой "Чайки" ГАЗ-13
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Ferrari
Люкс в Госдуме представлен Bentley и Maybach предыдущего поколения — у Сергея Муравленко и Дмитрия Савельева есть 57-я модель, у Владислава Резника - топовый 62S. Автопарк членов Совета Федерации более изысканный. Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, кстати тоже владелец 21-й «Волги», задекларировал Bentley Arnage R и Ferrari F430 (на фото). У сенатора от Ингушетии Ахмета Паланкоева тоже есть Arnage, но еще современные, но редкие спорткупе Spyker C8 Spyder SWB и Aston Martin Vanquish
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commons.wikimedia.org
Часто в семьях народных избранников встречается коммерческая техника: как легкая, вроде фургона "Газель" у Ольги Алимовой, так и тяжелая, например трехосный «Камаз» и подъемный кран на шасси той же марки у Максима Щепинова
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М. Стулов / Ведомости
Некоторые депутаты владеют сельхозтехникой. И не только мини-тракторами, пригодными для распашки разве что личного подсобного хозяйства - Weityo TY 244 у мужа Раисы Кармазиной, но и вполне профессиональными: колесными - "Беларус 82.1" у Николая Борцова и гусеничными - ДТ-75 у Светланы Максимовой, которой принадлежат еще и два колесных белорусских МТЗ-82
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commons.wikimedia.org
Мототехника в депутатских семьях представлена разными классами и уровнями. Например, семья Сергея Гаврилова владеет единственным транспортным средством - мотороллером "Муравей"
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Harley-Davidson
Депутат Сергей Железняк - любитель мотоциклов Harley-Davidson, который вообще чаще других встречается в декларациях думцев. Железняк владеет очень мощным круизером VRSCA и культовым Fat Boy FLSTF (на фото): именно на этой модели ездил Арнольд Шварценеггер во втором «Терминаторе». Супербайк Suzuki GSX-1300RA Hayabusa есть у Дмитрия Ушакова, у Сергея Катасонова - широко распространенный в советские времена "Ява-350"
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korsarboat.com
Парламентарии любят водные прогулки и рыбную ловлю. Моторными лодками (на фото Combat 470, такая у Николая Валуева) владеют десятки депутатов
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TheYachtMarket.com Limited
Парусные лодки, то есть яхты, тоже не редкость. Например, Сергей Иванов (ЛДПР) уже несколько лет декларирует 10-метровую Contest 34
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Bayliner
В семьях депутатов имеются различные моторные катера. У супруги Юрия Напсо их даже два - Bayliner 215BR (на фото) и стильный прогулочный тримаран Princercaft-Vogve 27SE
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Buster
Депутат Леонид Симановский задекларировал свой катер Buster L как "маломерное судно". У его жены есть еще моторная яхта Aquador 32C (в декларации названа "катер")
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BRP
Гидроцикл Bombardier (BRP) Sea-Doo RXP-X есть у Сергея Есякова
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Airbus Helicopters
Есть и вертолеты - Eurocopter AS 350 В3 у депутата Григория Аникеева, у зампреда Думы Александра Некрасова - Eurocopter EC 120 В
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Yamaha Motor Co., Ltd.
Снегоходы есть, например, у зампреда Думы Владимира Васильева (Yamaha VK540e) и Юрия Максимова (Bombardier Ski-Doo, который он почему-то назвал в декларации "самоходной машиной")
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Yamaha Motor
В семьях парламентариев принято обзаводиться техникой для настоящего бездорожья - мотовездеходами (или квадроциклами). Например, пара машин марки Yamaha (на фото) есть в семье Михаила Слипенчука, владельца пары сотен земельных участков для дачного и индивидуального строительства в России, квартиры во Франции и дома в Конго
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commons.wikimedia.org
Среди принадлежащей парламентариям специальной техники высокой проходимости попадается настоящая экзотика. Уже упомянутый Григорий Аникеев, владелец большого авто-, авиапарка и флота, владеет шведским армейским гусеничным вездеходом с прицепом Hagglund BV 206. Амфибия Argo Conquest есть у супруги зампреда Михаила Сердюка. Большой любитель вездеходов Владислав Резник, у которого кроме американской иконы Hummer H1 есть несколько отечественных амфибий ТРЭКОЛ на базе УАЗа (на фото: ТРЭКОЛ-39041)
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CF Moto
Некоторые мотовездеходы чиновники называют "снегоболотоходами". На фото: Cforce 800
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BRP
Трицикл BRP Can-Am Spyder есть у Владимира Крупенникова
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PhotoXPress
Многие автомобилисты владеют и прицепами. Некоторые обычными - для перевозки снегоходов, гидроциклов или просто грузов, вроде "Скифа" 812104 у Григория Куранова. Другие - специальными для перевозки катеров и лодок: ЛАВ-81017 у Григория Аникеева. У кого-то есть прицепы формата "дом на колесах", как, например, Adria-460 у зампреда Госдумы Виктора Коломейцева