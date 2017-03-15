Евгения Чудновец займется правозащитной деятельностью

Евгения Чудновец, освобожденная в начале марта из колонии после отмены приговора за репост видеоролика, запускает «Правозащитный центр Чудновец Евгении». Эта организация должна стать посредником между Генпрокуратурой и обществом, рассказала сама Чудновец на пресс-конференции в среду.

По ее словам, в конце весны будет запущен сайт, на котором россияне или их родственники, столкнувшиеся, на их взгляд, с несправедливыми решениями судов и правоохранительных органов, смогут оставлять электронные заявления. Как пояснил гражданский муж Чудновец Андрей Мясников, эти заявления будут изучаться юристами и если те придут к выводу о незаконности принятого решения, то дело будет передаваться сотруднику Генпрокуратуры. Центр надеется наладить контакты с силовыми ведомствами и сотрудничество с депутатами Госдумы: «их запросы весомы в глазах Генпрокуратуры», добавил Мясников.

При этом, как подчеркнули авторы проекта, он направлен прежде всего на разрешение конфликтов на досудебном этапе. «Мы хотели бы точечно корректировать решения на местах, потому что мы понимаем, что виноваты люди — определенные судьи, прокуроры, следователи, которые пользуются дырами в законе», — сказал Мясников. По его словам, они хотят помочь системе измениться самой. На вопрос, возможно ли в принципе исправление системы изнутри, Чудновец напомнила, что вышла на свободу только благодаря огласке ее дела: «Защищаясь, сотрудники колонии стали более осторожными, внутри пока что бессмысленно бороться, но мы хотим это исправить».

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает инициативу Чудновец логичной: «Мы давно работаем по резонансным и политическим делам, и я много раз видел, что люди, которых удавалось вытащить из тюрюмы, выходили с горячим желанием заниматься правозащитной деятельностью». По его словам, за это Чудновец можно только похвалить: чем больше людей будет обращать внимание на изъяны судебной и тюремной системы, тем лучше. Вместе с тем ее проект не уникален, полагает Чиков: «Любая правозащитная организация выступает посредником между обществом и государством, тут вопрос в методах работы и эффективности, но их можно будет оценить только через какое-то время».

Воспитательница детского сада Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за распространение детской порнографии в соцсети «В контакте» после того, как перепостила на своей странице видео с издевательствами над ребенком в детском лагере. Осужденная и ее адвокат утверждали, что она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. В декабре вопрос о несправедливом приговоре Чудновец был задан Владимиру Путину на традиционной большой пресс-конференции: президент ответил, что об этом деле не знает, но обещал его изучить. 6 марта Курганский облсуд по инициативе прокуратуры отменил приговор и прекратил дело за отсутствием состава преступления.