Киев запретил грузовое сообщение с неподконтрольными районами Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по главе с президентом Петром Порошенко в среду решил запретить железнодорожное и автомобильное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по главе с президентом Петром Порошенко в среду решил запретить железнодорожное и автомобильное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, за исключением провоза гуманитарной помощи и проезда частных лиц. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это решение принято с учетом захвата украинских предприятий на неподконтрольной Киеву территории и будет действовать «до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений)» минских соглашений и «до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий».

Ранее блокаду ДНР и ЛНР объявила группа активистов во главе с депутатами Верховной рады от партии «Самопомощь» Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком, в середине февраля это привело к приостановке перево­зок угля из ДНР и ЛНР на Украину. Первого марта лидеры ДНР и ЛНР объявили, что в ответ на блокаду вводят внешнее управление на предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией, а затем глава ДНР Александр Захарченко запретил вывоз продукции на Украину и ввел на линии разграничения режим госграницы. В среду Захарченко заявил, что ДНР не собирается отменять режим внешнего управления, пока «Киев не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, и прежде всего политическую часть».

Сергей Лавров министр иностранных дел России Если это [введение Украиной блокады] так, это противоречило бы всем заявлениям, которые звучали из уст премьер-министра, других ответственных членов украинского руководства.

Организаторы блокады выпустили заявление, в котором одобрили решение СНБО, но пообещали проверять его исполнение. Представитель канцлера ФРГ Штеффан Зиберт заявил, что «национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию»: «Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс» (цитата по ТАСС).

Решение СНБО совпало с проведенной по графику в среду в Минске встречей контактной группы по урегулированию в Донбассе. «Экономическая подгруппа касалась вопросов блокады железнодорожных путей. Обсуждался вопрос возобновления транзита угля и других грузов через линию соприкосновения», – заявил по итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик (цитата по «Интерфаксу»). Обсуждение было бесплодным, говорит человек, близкий к одной из делегаций. Члены делегаций о результатах обсуждения темы блокады не сообщили, ограничившись взаимными политическими обвинениями.

Официальный повод к введению Киевом блокады совпадает с реальным, отмечает человек, близкий к руководству ДНР. Большая часть подпавших под внешнее управление предприятий принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову и блокада была объявлена после того, как в Киеве убедились, что «внешнее управление» – это не смена одной ахметовской вывески на другую, а реальный перехват управления, говорит он.