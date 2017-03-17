Россия отметит день присоединения Крыма митингами и докладом в Думе

Главным федеральным мероприятием по случаю трехлетия присоединения Крыма станет праздничный митинг-концерт «Весна», который пройдет в субботу, 18 марта, на Воробьевых горах у главного здания МГУ. В нем по традиции примут участие представители политических партий, молодежных организаций и общественных движений. Организаторами также обещаны популярные исполнители (в том числе группа «Любэ» и певица Валерия), спортивная программа и «грандиозный фейерверк».

Единороссы, скорее всего, примут участие во всех «крымских мероприятиях», в том числе и в регионах, говорит собеседник в партии. «Что касается Москвы, то у нас нет никаких разнарядок идти на какие-то конкретные мероприятия, – уверяет он. – Если кто-то и планирует участвовать, то исключительно по собственному желанию. Насколько мне известно, руководство партии и исполкома планирует принять участие в фестивале на Воробьевых горах». По словам зампреда фракции «Справедливая Россия» Александра Буркова, у эсеров отдельных мероприятий тоже не будет и они примут участие в фестивале «Весна». А вот коммунисты, единственные из парламентских партий, уже заявили, что не пойдут на общую акцию. «У нас пройдет свой митинг на площади Революции, мы будем говорить об экономической политике», – сказал Владимир Поздняков, депутат Госдумы от КПРФ. Присоединение уже состоялось, за прошедшее время ничего позитивного в стране больше не произошло, поэтому власти постоянно и напоминают о Крыме, считает коммунист: «Тему Крыма никак к президентским выборам переигрывать не будут – он наш, что об этом говорить? Надо помогать им в экономическом вопросе». Свои предложения по этому поводу компартия изложит в пятницу на пресс-конференции «Россия: три года после возвращения Крыма. Оценки, выводы и предложения КПРФ».

Тоже поздравили Минские договоренности не могут считаться выполненными, пока не будут освобождены украинские политзаключенные, осужденные в России и Крыму. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента. Депутаты также вновь заявили «о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма», сообщает «Интерфакс».

В тот же день начнут праздновать и в Госдуме: нынешний депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская зачитает на пленарном заседании доклад о состоянии региона, рассказал председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. А для участия в торжествах непосредственно на полуострове отправятся по несколько депутатов от каждой фракции, сообщил в четверг зампред Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Кроме того, ЛДПР предложила отметить годовщину возвращения Крыма праздничной амнистией, но внесенный в четверг проект вряд ли будет рассмотрен скоро (либерал-демократы вносят в год по несколько проектов об амнистии, но принимаются они крайне редко). Тем не менее зампред фракции ЛДПР Игорь Лебедев считает эту инициативу важной: «Все возможные законы мы уже приняли, в конце концов, Крым и Севастополь – это всего лишь 84-й и 85-й субъекты Федерации, у нас их еще 83, и там ситуация гораздо хуже».

Имеет место привыкание к Крыму – превращение его из «подвига» в «привычку», ощущение, что иначе и быть не могло, забвение факта, что он был частью Украины, говорит политолог Михаил Виноградов. И использовать крымскую тему в президентской кампании тоже вряд ли удастся, более того, подверстывать все события текущей повестки под президентские выборы было бы ошибкой, считает он. Президентская кампания и итоговое голосование – это точка пересечения внутренней и внешней политики, их сведение в единый содержательный поток и «без темы Крыма тут не обойтись», не согласен политолог Константин Калачев: «Выборы не только должны наглядно подтвердить, что как внутриполитический, так и внешнеполитический курс выражает мнение российского большинства, они еще и должны напомнить об истоках и смысле курса». Но остается вопрос подачи темы, оговаривается он: «Очередной митинг ничего нового не вносит. Требуется что-то освежающее воспоминания о триумфе и подтверждающее ценность приобретения. Будут искать новые форматы». Уверенно можно предсказать новые телепрограммы и фильмы про Крым, усиление медийной рекламной кампании его как курорта и возвращение в оборот страшилки о том, что Крым чуть не стал форпостом НАТО, перечисляет эксперт: «Эмоции россиян по отношению к Крыму получат, конечно, подпитку, хотя все это в том или ином виде уже было».