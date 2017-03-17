Избирателей зарегистрируют на «Госуслугах»

Отказ от открепительных удостоверений, предусмотренный внесенными в Госдуму поправками в законодательство, потребует освоения новых технологий. Об этом заявила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова на совещании по вопросам применения инновационных решений в ГАС «Выборы». По новым правилам граждан, желающих проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту пребывания, будут включать в списки избирателей по заявлениям, которые можно будет подать разными способами, в том числе онлайн. Но не позднее чем за два дня до голосования, уточнила Памфилова. Это позволит отказаться не только от открепительных удостоверений, применение которых на прошлых выборах вызвало массу нареканий, но и от досрочного голосования. В ЦИК также не хотят терять избирателей, которые соберутся на участок буквально в последний день. Поэтому на базе территориальных избиркомов должна появиться система универсальных избирательных участков. Но при этом, дала понять Памфилова, в ЦИК до сих пор не до конца понимают, как это будет решено технически. «Одна из проблем – чтобы не было двойного голосования, и тем более многократного», – подчеркнула она.

Директор департамента информатизации Минкомсвязи Олег Качанов предлагает организовать удаленную подачу заявлений через портал госуслуг, где уже есть 25 млн идентифицированных избирателей, имеющих учетную запись. Можно рассмотреть и возможность использования других площадок – при условии, что они будут использовать систему идентификации портала госуслуг, дал понять Качанов. По его словам, процесс подготовки к голосованию не должен отличаться от обычного онлайн-сервиса: человек смотрит на карту, выбирает удобный участок, отправляет заявку, а в день выборов приходит с паспортом и голосует. Все должно быть сделано для того, чтобы «уменьшить число физических контактов».

Ценный код 47,2 млн руб. готов заплатить ЦИК за программное обеспечение, которое обеспечит ускоренный автоматизированный ввод протоколов в базу ГАС «Выборы» в машиночитаемых QR-кодах, сообщает сайт госзакупок. Получить готовый программный продукт комиссия рассчитывает в ноябре

Зато потенциальные производители умных урн – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – уже представили в ЦИК свои технические решения. Комиссия готова возобновить выпуск КОИБов, свернутый после парламентских выборов 2011 г. Для того чтобы закрыть все участки в населенных пунктах не меньше райцентров, нужно 15 500 комплектов КОИБов, подсчитал зампред ЦИК Николай Булаев, в наличии – 5800. Но комиссию не устраивает цена, названная единственным поставщиком такой продукции, – ЗАО «Крок инкорпорейтед» оценивает стоимость одного комплекта КОИБ в 270 000 руб.

В среду ЦИК утвердил изменения в требования к КОИБ-2017, которые позволят принять участие в конкурсе новому игроку – МГТУ им. Баумана. Университет представил собственную модель, разработанную по заказу корейской компании Miru Systems. Она позволяет не только вести подсчет бюллетеней, но и обеспечить идентификацию личности (по отпечаткам пальцев или скану паспорта). КОИБы нового образца успешно применялись на выборах в Южной Корее и Казахстане. Свое устройство в МГТУ им. Баумана оценили в 180 000 руб. Владелец и гендиректор «Крока» Владимир Бобровников заявил, что стоимость его умной урны тоже может быть уменьшена, если ЦИК откажется от ряда требований к уровню гарантий и сервиса. Как ожидается, конкурс на КОИБы нового образца ЦИК объявит в ближайшие дни.