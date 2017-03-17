Лоялисты и оппозиционеры обращаются в лозунгах к одним и тем же образам

На публичных акциях, начиная с «марша мира» 2014 г., среди плакатов участников стали превалировать высказывания о прошлом и будущем, тогда как на митингах 2011–2012 гг. они в большей степени были личными и адресованными к власти. При этом темы, которые используют для своих плакатов как участники провластных, так и оппозиционных акций, одинаковые. К таким выводам пришла группа «Мониторинг актуального фольклора» в РАНХиГС. Свое исследование они представили в рамках Грушинской социологической конференции.

Эксперты изучили, какие образы будущего конструируют высказывания, для чего сравнили шествие «Антимайдана» в 2015 г. и марш памяти Немцова в 2017 г. Они анализировали плакаты, созданные тиражным образом, и нетиражированные. Темы, которые находят отражение на плакатах, одинаковые у обеих сторон: сменяемость и несменяемость власти, вопросы о политических репрессиях, сотрудничестве и агрессии с внешним миром. «Антимайдан» призывает к репрессиям в отношении «пятой колонны», участники марша памяти Немцова – к освобождению политзаключенных. Кроме того, поднимается тема достоинства – если участники «Антимайдана» говорят о достоинстве страны, то участники марша памяти Немцова – о достоинстве граждан. Если для шествия Немцова самыми популярными темами являются вопрос сменяемости власти и прекращение репрессий, то у «Антимайдана» – репрессии и противопоставление внешнему врагу.

«Видение будущего в оппозиционном и лоялистском дискурсе выстраивается по одним и тем же позициям, но с разными значениями. При этом лоялистский дискурс ориентирован на будущее страны в мировом контексте, а оппозиционный – на внутренние изменения в стране», – говорит один из авторов исследования – Дарья Радченко.

Изучали долго Группа «Мониторинг актуального фольклора» РАНХиГС для своего исследования изучила более 10 000 высказываний, собранных с публичных акций, начиная с 2011 г. Экспертами были проанализированы плакаты, растяжки, речевки и другие высказывания, звучавшие на политических акциях.

Депутат Госдумы, сопредседатель «Антимайдана» Дмитрий Саблин говорит, что доклада не видел, но с озвученными выводами не согласен: «Вероятно, на выводы авторов повлияли их политические пристрастия. Я хорошо помню шествие «Антимайдана». Никто не призывал ни к каким репрессиям. Думаю, что эти мантры нужны оппозиционерам, чтобы как-то объяснить отсутствие народной поддержки. Что касается ориентации на будущее страны в мировом контексте, то опыт «лихих 90-х» показал, что только сильная суверенная страна может обеспечить своим гражданам достойную жизнь. Ради такого будущего России мы и работаем – и в мировом контексте, и во внутреннем».

На марше Немцова в этом году впервые полиция вычитывала каждый плакат и не пропустила ни одного с упоминанием Владимира Путина, говорит оппозиционер Илья Яшин, «поэтому репрезентативно это исследование только с учетом этой цензуры». Он согласен с основными темами, которые используют для плакатов: «Образ будущего же у оппозиции в традиционном лозунге – «Россия будет свободной». При этом на оппозиционных выступлениях плакаты или речевки зачастую обращены к конкретным чиновникам – например, запретили плакат «Путин – это война», в итоге его стали скандировать. Хотя, наверное, «Антимайдан» в таком же контексте употребляет имена оппозиционеров».

Политолог Дмитрий Орешкин согласен с тем, что в публичных акциях стало больше обращений к будущему и прошлому. Оппозиционный дискурс действительно внутренний, а лоялистский – внешний, говорит он: «Оппозиция считает, что нужно ответить на вопрос, почему победители выборов известны заранее, куда тратятся деньги, почему вокруг разваленные дороги, грязные улицы и проч. Лоялистский дискурс внешний, потому что он дублирует спущенную сверху картинку мира, а в последние годы это международная сфера – кругом враги, надо помогать доблестным сирийским властям – и нам не до внутренних проблем».