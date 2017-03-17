В Италии задержан фигурант дела об убийстве основателя фирмы «Партия»

Адвокат Александр Добровинский 16 марта сообщил, что в Риме арестован известный по «по лихим девяностым» бизнесмен Михаил Некрич. Он был в розыске и был заочно арестован в России по обвинению в соучастии в убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева в январе 2014 г. Также по делу проходит зять Бориса Березовского - Георгий (Егор) Шуппе.

Добровинский пишет в Facebook, что Некрича арестовали 16 марта, в итальянских СМИ сообщения о задержании российского бизнесмена появились 20 февраля. Этот арест адвокат называет «сенсационным случаем». Он объяснил, что знает Некрича больше 20 лет, «по лихим девяностым», что он гражданин Швейцарии, США, Израиля и России и что он был уверен, что «проблема снята и ему ничего не грозит», «рискнул и полетел в Италию». Шуппе, по информации Добровинского, «живет в Лондоне и никуда не выезжает».

53-летний гражданин России, проживающий в Цюрихе, Михаил Некрич был задержан 20 февраля близ города Вентимилья, в задержании принимали участие сотрудники пограничной полиции и военные, писал в тот день Il Secolo XIX. Задержали его у контрольного пункта Понте Сан-Лудовико на границе с Францией. По информации издания, он пересек границу на джипе с германскими номерами и направлялся на встречу с друзьями, которые ждали его в одном из известных ресторанов в Вентимилье. Выехал он, вероятно, из Монако. Внимание проверяющих привлекло его нервное поведение, утверждает издание, его пробили по базе, и оказалось, что он в международном розыске. Полицейским он якобы заявил, что его уголовное преследование в России - месть российских спецслужб, которые хотели с его помощью задержать Шуппе. Некрича поместили в тюрьму в Сан-Ремо.

Убийство основателя фирмы «Партия»

Александр Минеев, основатель торговой фирмы «Партия», был расстрелян из автомата в Королеве в январе 2014 г. По данным следствия, в его автомобиль выпустили почти целую обойму из соседней машины. В конце ноября 2014 г. обвинения по этому делу были предъявлены бывшим сотрудникам Минеева. Осенью 2015 г. на завершающем этапе разбирательства ГСУ СКР по Московской области разделило дело на два - в отношении организаторов и исполнителей убийства и в отношении обвиняемых в хищении недвижимости Минеева, которая оценивается в $1 млрд. Речь шла о помещениях в 21 торговом центре в Москве и Санкт-Петербурге. Мотивом убийства следствие признало то, что Минеев пытался сопротивляться попыткам отобрать у него недвижимость, писал «Коммерсантъ». Некрич, Шуппе, а также Сатрудин Багаудинов и Омар Сулейманов (предполагаемый исполнитель преступления), причастные, по версии следствия, и к убийству, и к захвату активов Минеева, фигурируют в деле об убийстве. Некрич был заочно арестован в феврале 2015 г.

Имена Некрича и Шуппе на допросе называл Дмитрий Куриленко, бывший десантник, обвиняемый в организации попытки захвата недвижимости Минеева. По его словам, именно они хотели получить под контроль эти объекты, а затем предложили ему убить бизнесмена. Как писал «Коммерсантъ», он дал эти показания в надежде на сделку со следствием, следствие ему отказало, от дачи показаний он тогда отказался, но его первым признаниям следствие дало ход. По версии следствия, воспользовавшись переездом Минеева в Великобританию, Шуппе и Некрич, его деловые партнеры, попытались перерегистрировать на свои офшоры это 21 помещение. Для захвата они привлекли Куриленко, экс-руководителя ООО «Евразия» Бориса Караматова и найденных им юристов Камиля Казиева и Юлию Егорову. Узнав о том, что недвижимость переписывается на другие компании, Минеев вернулся в Россию и пожаловался в правоохранительные органы, после чего и был убит.

Удачливый бизнесмен

Добровинский охарактеризовал Некрича как «очень удачливого бизнесмена» в прошлом и добавил, что, по его информации, впоследствии он «все потерял». «А был очень крутой : два больших самолета , шикарный дом на Лазурном берегу, квартиры по всему миру, под миллиард долларов денег. Российские судьбы ...»

Некрич был партнером братьев Черных в их металлургических войнах, некоторое время был советником основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, его упоминали в связи с крупными сделками в области экспорта нефти - в начале 2000-х гг. он контролировал нефтеперевалку в Одесском порту, также накануне консолидации «Роснефти» некоторое время был членом совета директоров ЗАО «Туапсе-Кемойл», участвовавшего в Туапсинском НПЗ до его поглощения «Роснефтью».

Добровинский и Некрич в 90-е участвовали в борьбе за Магнитогорский металлургический комбинат. Они помогали структурам Искандера Махмудова покупать акции ММК, когда борьбу за активы вели нынешний основной акционер и председатель совета директоров «Магнитки» Виктор Рашников и менеджер ММК Рашит Шарипов, глава ФПГ «Магнитогорская сталь», которая владела 30% акций ММК. В начале 1998 г. Шарипов перевел эти акции в свои компании, а затем продал структурам, близким к Искандеру Махмудову (совладелец группы «Сибирский алюминий» и Уральской горно-металлургической компании). Структуры Махмудова привлекли Добровинского и Некрича для юридического прикрытия сделки, по данным «Коммерсанта», на одном этапе адвокаты заключали договоры о покупке акций ММК у офшорных компаний, но в итоге в реестре «Магнитки» они так и не появились. Рашников инициировал возбуждение ряда уголовных дел против людей из окружения Шарипова. В итоге всех разбирательств Шарипов был исключен из совета директоров ММК, 30%-ный пакет акций продолжал числиться за ФПГ, но голосовали им, по данным «Коммерсанта», уже Инкомбанк и руководство комбината, Махмудов и Рашников продолжали переговоры.

Некрич фигурировал как ответчик в тяжбе компаний, связанных с экс-владельцем Качканарского ГОКа (пятый в России производитель железной руды) Джалола Хайдарова, с Искандером Махмудовым и новым собственником ГОКа «Евразхолдингом». Хайдарoв и Махмудoв стали с шумoм делить кoнтроль над Качканарским ГОКoм в 1999 г. Хайдаров войну проиграл, уехал из России и пытался судиться за КГОК за границей. В США связанные с ним компании обвинили Махмудова в заговоре с целью захвата Качканарского ГОКа и отмывании денег, а также утверждали, что «Евразхолдинг» «напрямую или косвенно контролируется» Михаилом Черным, Олегом Дерипаской, Махмудовым и Некричем. Истцы пытались отсудить $1,5 млрд ущерба и акции ГОКа. На это вице-президент «Евразхолдинга» Александр Карлашов заявлял, что Черной, Махмудов, Дерипаска и Некрич не являются бенефициарами компании. В 2009 г. суд штата Дэлавер запретил Хайдарову судиться в США за КГОК.

Некрич также представлял интересы компании «Самотлоринвест», вступившей в конфликт с собственниками ТНК - «Альфа-групп» и «Ренова» - на первом этапе приватизации этой компании за ТНК и «Нижневартовскнефтегаз». В 2000 г. Михаил Черной в интервью «Ведомостям» признал, что хотел стать владельцем ТНК с помощью своего партнера Михаила Некрича. «Еще до конкурса я со своими партнерами сумел скупить 12% акций самой ТНК и крупные пакеты вплоть до контрольных ее основных «дочек», – рассказывал Черной. – Но ситуация была патовая, потому что ни у них, ни у нас на тот момент не было контрольного пакета. Хотя мы могли бы конкурировать с «Альфой», побороться за второй пакет ТНК, который выставлялся потом на конкурс. Но после разговора с Фридманом (президент «Альфа-групп». – «Ведомости») я решил продать акции. Все-таки это был их бизнес».