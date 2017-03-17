В Госдуме уладили скандал с ЛДПР

Специальное заседание комитета по местному самоуправлению, собранное по просьбе руководства Госдумы с целью разобраться в ситуации с выборами в Рузском районе Подмосковья, не выявило давления на кандидатов от ЛДПР, которые сняли свои кандидатуры. В среду Владимир Жириновский покинул зал пленарного заседания со всей фракцией в знак протеста против ситуации в Рузе. Жириновский заявил, что избирательная кампания депутатов Совета депутатов Рузского городского округа Московской области первого созыва проходит с нарушениями.

Выборы в совет должны пройти 26 марта. Жириновский пообещал «расстреливать и вешать» депутатов, нарушающих избирательное законодательство.

Депутаты от ЛДПР на заседании комитета пришли к выводу, что необходима дополнительная проверка, однако депутаты других фракций их не поддержали.

Депутаты от «Единой России» пришли к выводу, что в ЛДПР внутренний конфликт, так как никто из присутствовавших на заседании экс-кандидатов не заявил о давлении. Председатель комитета по МСУ от ЛДПР Алексей Диденко настаивал, что хоть и нельзя установить факт давления на кандидатов сейчас, есть основания полагать, что давление все же осуществлялось. «Просто Жириновский не умеет извиняться, поэтому был выбран такой формат попытки оправдать себя», - говорит собеседник в Центризбиркоме.

Большинство присутствующих на комитете представителей Центральной избирательной комиссии, органов прокуратуры, исполнительной власти и политических партий сошлись во мнении, что это внутриполитический конфликт одной партии, когда местное отделение и региональное отделение, не согласовав друг с другом списки, выдвинули те кандидатуры, которые одних не устроили, других не удовлетворили, и личные заявления тех, кто снялся с этих выборов, не позволили одной из старейших партий, ЛДПР, участвовать в этой кампании, заявил журналистам вице-спикер Госдумы и секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. «Мы сожалеем, что этот внутренний конфликт в партии не позволил ее кандидатам принять участие в выборах, которые пройдут 26 марта. Вместе с тем сегодня было отмечено, что, возможно, необходимо совершенствовать законодательство. Это право любой политической партии, любого депутата Государственной думы, мы готовы инициативы рассматривать», - подчеркнул Неверов.

Представитель ЦИК Николай Левичев также подчеркнул, что оснований для проверки нет. «Мне кажется, что это не предмет такого формата такого заседания, на которое я был приглашен», - добавил он.