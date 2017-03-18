«Яблоко» провело дебаты Гудкова и Митрохина

Партия «Яблоко» на съезде Федерального совета провела дебаты политиков Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина, которые планируют участвовать в выборах мэра Москвы. «Яблоко» пока не решило, кого будет выдвигать на выборах. Митрохин возглавляет московское региональное отделение партии, Гудков в партии не состоит, однако был в федеральном списке «Яблоко» на выборах в Госдуму.

По словам Митрохина, из всех политиков он знает Москву лучше всех: «Я москвич в шестом поколении, я люблю Москву, и мне страшно за то, что происходит с Москвой, особенно при Собянине». Он заявил, что работал и как законодатель, и как практик, также рассказал про свою антикоррупционную деятельность. Гудков напомнил, что кандидаты, которых он поддерживал, стали муниципальными депутатами в Щукино, а также рассказал, что в ходе думской кампании удалось мобилизовать 3000 волонтеров, провести 250 встреч и получить в качестве пожертвований 40 млн руб. «Сейчас ситуация хуже, чем в 2013 г. Поэтому нужно чтобы с одного фланга не было несколько участников. Важным критерием успеха является умение сформировать коалицию. Мы настроены взять реванш на выборах муниципальных и выборах мэра. И я призываю поддержать мою кандидатуру», – заявил Гудков.

После этих слов Митрохин предложил возглавить его штаб, поскольку «все что вы рассказали – политтехнология, а не ответ на вопрос, каким вы будете мэром». Гудков заметил, что «речь идет о победе на выборах мэра, а не о 3,5%» (на выборах мэра Москвы в 2013 г. Митрохин набрал 3,5% – «Ведомости»). Митрохин напомнил, что он набрал на выборах в Госдуму 12,7%, несмотря на «спойлера [соратника Алексея Навального] Николая Ляскина», при этом на кампанию они потратили в восемь раз меньше денег, чем Гудков. «Знаете, чем малый бизнес отличается от крупного. Это просто неумение мобилизовать финансовый ресурс. Значит вам не поверили и не прислали денег. К тому же я не уверен, что вы взяли бы голоса Ляскина. Но это опять же вопрос о том, что вы не умеете договариваться», – заявил Гудков.

Среди вопросов, заданных участникам дебатов, был, в частности, вопрос о том, как они собираются бороться за голоса Алексея Навального, которые он получил на выборах мэра. По мнению Митрохина, у Навального была «раздутая популярность», которая сейчас прошла, а многие люди поняли, что зря за него голосовали: «Я получу не только часть голосов Навального, но и приведу тех, кто тогда на выборы не пришел». Гудков заявил, что для выборов необходим финансовый, медийный, организационный капитал, а также возможность формировать коалиции: «Результат на выборах мэра может быть и больше, но главное – это попадание во второй тур».

Гудков спросил у Митрохина, почему никого из волонтеров, которые работали на их кампанию» не принимают пятый месяц в партию. «[Глава штаба Гудкова Максим] Кац написал мне, что мы не должны быть такими критиканами мэрии. Он сотрудничает с мэрией, подает заявки на гранты. Никто из этих молодых людей ничего не знает о нашей партии. Кац проводит рейдерский захват отделения партии, а эти люди – это просто массовка, которые если вступят в партию, то уничтожат отделение, как стадо бизонов», – заявил Митрохин. Гудкова интересовало, почему Митрохин выставил в 2012 г. на муниципальных выборах в Москве всего лишь 79 кандидатов. Митрохин же спросил, зачем Гудкову заниматься проблемами Москвы, чего он никогда раньше не делал.