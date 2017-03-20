Дело россиянина, оштрафованного за коллективное чтение Библии, изучит ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал на прошлой неделе жалобу лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, оштрафованного в 2014 г. за коллективное чтение Библии в сочинском кафе без предварительного согласования с органами власти. В обращении (опубликовано на сайте суда) ЕСПЧ напоминает российскому правительству, что еще в 2014 г., рассматривая жалобу группы свидетелей Иеговы на срыв богослужения по аналогичным причинам (нескольких членов конгрегации в 2006 г. задержали и оштрафовали за участие в молитвенном собрании), признал нарушение их права на свободу вероисповедания. Не следует ли расценивать и привлечение Колясникова к ответственности за религиозную встречу в кафе как нарушение, интересуется Страсбургский суд.

По закону о свободе совести религиозные организации могут совершать богослужения только в культовых зданиях, публичное богослужение в светском учреждении – это уже митинг и на него следует получать разрешение властей. Но ЕСПЧ настаивает, что разгон мирного собрания полицией не может рассматриваться как «необходимый в демократическом обществе» – даже в случаях, когда власти не были надлежащим образом уведомлены о публичном мероприятии, но его участники не представляли угрозы общественному порядку.

Колясников напоминает, что преследование участников коллективной молитвы противоречит также решению Конституционного суда, который еще в 2012 г. признал: требование заранее уведомлять власти о подобных мероприятиях, если они не требуют специальных мер, направленных на обеспечение безопасности, противоречит Конституции. Заявитель отмечает, что он и его единоверцы не нарушали общественного порядка, не создавали угроз и неудобств окружающим и находились внутри помещения, которое занимали на законных основаниях.

Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров говорит, что вопросы будут переадресованы компетентным ведомствам и на основании их заключения будет сформулирован ответ. На это у российской стороны есть три месяца.

Дела о последствиях ренессанса Русской православной церкви для прав и свобод человека наконец дошли до самой РПЦ, говорит руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он напоминает, что в февраля ЕСПЧ коммуницировал жалобу карельского правозащитника Максима Ефремова, признанного экстремистом за критику покровительства, которое республиканские власти оказывали РПЦ. В Страсбурге уже находится жалоба на неправомерный арест «ловца покемонов» Руслана Соколовского, обвиняемого в разжигании ненависти к православным. Ну и, наконец, жалобу Pussy Riot суд коммуницировал еще в декабре 2013 г., т. е. в ближайшее время уже можно ожидать решения, заключает Чиков.