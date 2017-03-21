Конституционный суд разблокировал суд присяжных для пожилых убийц

Конституционный cуд признал не соответствующими Основному закону положения 31-й статьи УПК, которые не позволяют суду присяжных рассматривать уголовные дела мужчин, достигших 65 лет. Поводом для проверки этих норм стала жалоба жителя Ростова Виктора Лабусова, осужденного за убийство двух и более лиц. Лабусов хотел, чтобы его судила коллегия присяжных, однако ему было отказано в связи с преклонным (66 лет) возрастом: такой суд полагается только тем, кому грозит смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Мужчин старше 65 лет, женщин и подростков к пожизненному наказанию не приговаривают, поэтому, по мнению законодателя, и суд присяжных им не нужен. Впрочем, в феврале прошлого года Конституционный суд восстановил право женщин на суд присяжных и предписал внести соответствующие изменения в уголовное законодательство.

По мнению Лабусова, мужчины старше 65 лет имеют такое же право на суд присяжных, как и все остальные. Отсутствие такой возможности нарушает конституционный принцип равенства, гарантируемого всем, независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств. Конституционный суд с ним согласился, признав не соответствующими Конституции положения спорной статьи – в той мере, в какой они не позволяют рассмотреть судом присяжных дело по обвинению мужчины старше 65 лет в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Подобная дифференциация подсудности уголовных дел не отвечает принципу юридического равенства и ограничивает мужчин, достигших преклонных лет, в реализации права на законный суд, говорится в опубликованном в понедельник постановлении.

Главный по долгам Директором Федеральной службы судебных приставов указом президента в понедельник назначен Дмитрий Аристов, с 2012 г. работавший замминистра юстиции. В министерстве он курировал департаменты уголовного, административного и процессуального законодательства.

Однако общественный запрос на суд присяжных еще не удовлетворен. В ближайшее время суду предстоит решить, имеют ли право на доступ к суду присяжных женщины, которых обвиняют не в убийстве, а по другим статьям. Запрос подал Ленинградский областной суд, которому предстоит рассматривать дело Анны Половинкиной. Ее обвиняют в производстве и контрабанде наркотиков в особо крупном размере – эти статьи предусматривают и пожизненное лишение свободы. Обвиняемая потребовала суда присяжных, но судьи в растерянности: Конституционный суд открыл доступ к суду присяжных для женщин, обвиняемых в убийстве, но про обвиняемых в производстве наркотиков ничего не говорил. Он просит разрешить возникшую в связи с этим «правовую неопределенность».

В любом случае к ренессансу суда присяжных решения Конституционного суда не приведут, уверен судья в отставке и член Совета по правам человека при президенте Сергей Пашин. Он напоминает, что в течение последних 10 лет компетенция суда присяжных неуклонно сокращалась, возврат очень ограничен. В свое время Конституционный суд уже признал, что суд присяжных не является безусловной гарантией конституционных прав граждан, если только речь не идет о смертной казни, – во всех прочих случаях законодатель вправе самостоятельно определять пределы его применения. Решения о неправомерности ограничений КС выносит только в случаях, когда, с его точки зрения, имеет место дискриминация, объясняет Пашин. В итоге в России сейчас с участием присяжных рассматривается чуть более 200 дел в год – в то время как при царе таких дел было около 40 000.