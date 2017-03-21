Сирийские курды заявили о создании российской базы на их территории

Россия и курдские отряды народной обороны (YPG) достигли соглашения об учреждении военной базы в районе курдского анклава Африн для борьбы с терроризмом, заявил в понедельник Reuters официальный представитель ополчения сирийских курдов Ридур Халиль. «Российское присутствие в регионе Африн основано на соглашении между нашими отрядами и российскими военными в Сирии в рамках сотрудничества против терроризма и предоставления российскими военными помощи в обучении наших сил ведению современной войны и создания пункта прямой связи с российскими военными», – говорится в заявлении Халиля.

Представитель курдской партии ПДС в Москве подтвердил «Ведомостям» информацию об учреждении российской военной базы в районе города Африна: «Создание такой базы – шаг позитивный, ведь наши отряды уже доказали миру свою состоятельность и успешность в борьбе с терроризмом. Что касается возможного ухудшения отношений с турками, то у них вообще аллергия на все, что связано с курдами. Турки на сирийской территории – оккупанты, и делать им здесь нечего».

Где Африн Анклав Африн находится на северо-западе Сирии, к северу от Алеппо, и граничит с Турцией. Анкара считает партию «Демократичеcкий союз» (ПДС), военным крылом которой являются YPG, террористической из-за связей с Рабочей партией Курдистана. На северо-востоке Сирии находится более обширная подконтрольная ПДС территория.

Как сообщил «Ведомостям» представитель Минобороны, «никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет. В соответствии с российско-турецкими договоренностями от 30 декабря 2016 г. подразделения российского Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий (РПБД). Для предотвращения нарушений РПБД одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо около Африна, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии». По словам человека, близкого к Минобороны, источником сведений о «российской базе» могли стать несколько фотографий, которые запечатлели проезд этих российских военнослужащих под охраной российской военной полиции. По его словам, конвой также доставил гуманитарную помощь, а аналогичный пункт развернут восточнее в подконтрольном курдам Манбидже.

Для борьбы с терроризмом учреждать постоянную военную базу смысла нет, считает профессор Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко: «Развернуть такую базу можно где угодно, хоть на Красной Пресне, ведь террористы – публика мобильная». Ни Москва, ни Анкара не заинтересованы в обострении курдского вопроса, продолжает эксперт: через месяц в Турции пройдет референдум о внесении поправок в конституцию, которые усилят Эрдогана, а почти каждый пятый житель Турции – курд. «Часть турецкого истеблишмента, особенно военного, такое тесное соседство с российскими военными на севере Сирии раздражает, но относятся они к нему с пониманием, потому что Россия и Турция если не союзники, то хотя бы партнеры. Москва также не будет откровенно выступать за или против курдов», – заключает Малашенко.