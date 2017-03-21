В мэрии разъяснили, чем встреча депутата с избирателями отличается от митинга

Представитель прокуратуры в суде заявила, что встречи депутатов с избирателями и массовые мероприятия – не одно и то же

Встреча с избирателями, которая проводится в форме собрания, не подпадает под действие нового столичного закона, приравнявшего встречи с депутатами к митингам. Об этом представитель мэрии Максим Степовой заявил в Мосгорсуде, который рассматривает иск московских депутатов от КПРФ к Мосгордуме с требованием отменить изменения в городском законодательстве.

Депутаты Мосгордумы от КПРФ доказывают, что нововведение нарушает принцип разделения властей, поскольку обязывает депутатов согласовывать мероприятия, которые являются существенной частью их работы, с исполнительной властью. Кроме того, объяснял суду руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, это противоречит федеральному закону о митингах, так как фактически вводит новый вид публичного мероприятия, законом не предусмотренный.

Представители Мосгордумы и мэрии доказывали, что никаких новелл в региональном законе не появилось – Мосгордума лишь уточнила: если депутат проводит встречу в форме публичного мероприятия, то он обязан его согласовывать в порядке, установленном законом о митингах. При этом признаками массового мероприятия, по мнению представителя Мосгордумы, является выдвижение требований к органам госвласти, а также формирование общественного мнения.

«А если я со своими избирателями встречаюсь во дворе, их там человек 30, и я вынужден пользоваться мегафоном, это митинг или нет?» – допытывался Клычков. «В зависимости от цели», – объяснила представитель Мосгордумы. «А цель я эту буду представителю правоохранительных органов объяснять», – мрачно заметил Клычков.

По мнению представителя мэрии, определяющим будет состав участников – например, встреча с трудовым коллективом является закрытым по числу участников мероприятием, поэтому не подпадает под определение массового. Также следует считать собранием мероприятие, которое происходит в специально отведенном месте. Правда, закон не уточняет, что является специально отведенным местом, признался чиновник – очевидно, следует исходить из предположения, что это место, где участники собрания никому не мешают. То есть встречу с участниками дома во дворе согласовывать не нужно, а вот если они решат выйти на проезжую часть – тогда придется. Тогда депутат Елена Шувалова попросила представителя мэрии прокомментировать отказы во встречах с избирателями, полученные ею в мэрии ЦАО. «Я могу только покраснеть», – развел руками Степовой, изучив документы.

Представитель прокуратуры в суде заявила, что встречи депутатов с избирателями и массовые мероприятия – не одно и то же. Цель таких встреч – информирование избирателей о своей работе, а выражать несогласие с принятыми решениями следует на пленарных заседаниях. Порядок таких встреч регламентирован законом города Москвы, напомнила прокурор: там говорится, что префекты округов обязаны обеспечить условия для проведения таких встреч и уведомить жителей о предстоящем мероприятии. Нет никаких противоречий между принятыми Москвой поправками и принятым Москвой законом, считает прокурор.