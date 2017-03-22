Тайвань защитится от Китая собственными подлодками

Президент Тайваня Цай Инвэнь во вторник сообщила о начале строительства подводных лодок, первая из которых будет готова к 2024 г. «Усиление возможностей ведения подводных операций – самая острая потребность обороны Тайваня. Я, как главнокомандующий, намерена эту проблему наконец решить», – заявила она. Цай Инвэнь – жесткий сторонник независимости Тайваня – выиграла выборы президента в 2016 г. Китай считает Тайвань своей провинцией. США не признают суверенитет правительства в Тайбэе, но выступают за решение тайваньской проблемы только мирным путем.

Китай, согласно последнему докладу Пентагона, располагает 53 подлодками и намерен увеличить их число до 78 к 2020 г. Тайвань имеет четыре подлодки, две из которых построены в США еще во время Второй мировой войны, а еще две куплены у Нидерландов в 1980-е гг. Администрация Дональда Трампа готовит крупные поставки вооружений на Тайвань, сообщило в пятницу Reuters, но согласование поставок может затянуться до следующего года, так как сделка способна разозлить Пекин и осложнить сотрудничество США и КНР по Северной Корее. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе совершил свое первое зарубежное турне, в ходе которого посетил Китай, после чего Тайбэй призвал США и КНР не использовать остров в качестве заложника своих двусторонних отношений.

Тайвань не хочет противостоять Китаю и сейчас может лишь поддерживать статус-кво, поясняет человек, близкий к дипломатическим кругам Тайваня: «У нас есть достаточно передовые технологии и опыт кораблестроения, но для строительства подводной лодки требуются техника и специальные знания, которых пока на Тайване нет. Однако это план долгосрочный и верное направление для работы нашей обороны. Тайвань должен защитить себя от угрозы».

По словам редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, тайваньцы уже ведут проектирование подлодки и в течение 10 лет смогут осилить постройку головной лодки или пары субмарин, хотя технологические и производственные вызовы очень велики. Но снятие Трампом ограничений на военное содействие Тайваню позволило бы американским компаниям как поставщикам наиболее важных систем сильно облегчить задачу тайваньцам, добавляет эксперт. Тайванцы уже начали строительство подлодок 1,5–2 года назад, говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: «Просто сейчас они заявили это на высшем уровне. В случае китайской десантной операции подлодки смогут задержать китайцев в проливе, создать им помехи и в итоге продержаться достаточно долго, пока на помощь не придут союзники».